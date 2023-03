El Supremo considera "confusa" e "incoherente" la justificación de Marlaska para cesar a Pérez de los Cobos

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia de anulación del cese coronel Diego Pérez de los Cobos ordenado por el Ministerio del Interior en 2021 por "pérdida de confianza". En su escrito, el tribunal da la razón al cesado alegando que la razón expuesta por la cartera de Fernando Grande-Marlaska para ordenar su marcha fue "confusa", "redundante", "incoherente" y "contraria a la función de la Policía Judicial".

En su sentencia de 20 folios, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que la Administración justificó el cese de Pérez de los Cobos de forma confusa, dado que la perdida de confianza se alegó después de que el coronel no informase sobre las investigaciones que tenían lugar en relación a la manifestación del 8-M que ocurrió poco antes de que se decretase el estado de alarma. Un motivo "redundante", alega el Supremo, "pues si se esperaba del recurrente que informase es obvio que era con 'con fines de conocimiento', es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa".

Lo que el Ministerio del Interior desconocía, lo que ocultó el coronel, eran las investigaciones y actuaciones de la Unidad Operativa de Policía Judicial (UOPJ). Y había sido la propia magistrada a cargo de la investigación la que había prohibido "expresamente" compartir estas informaciones. Por tanto, la justificación del cese es, a juicio del alto tribunal, "contraria a la función de la Policía Judicial".

"En este caso, la UOPJ estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción, sin que sea admisible interferencia gubernativa, y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que sólo se le informase a ella", zanja en este sentido la Sala Tercera. Con lo que "no cabe" cesar a Pérez de los Cobos, que no formaba parte de la mencionada unidad policial, y pretextar para ello que este no informara "del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Además, la sentencia señala que "no es cierto" que el recurrente no informase de las investigaciones. Por el contrario, indica el Supremo, Pérez de los Cobos informó "a través de la cadena de mando y así llegó hasta la directora general" y lo hizo hasta que la magistrada ordenó "absoluta reserva". La UOPJ, continúa la Sala Tercera, "estaba a las órdenes" de la jueza, "sin que sea admisible interferencia gubernativa".

