Marlaska no dimitirá pese al varapalo del Supremo y dice que las razones del cese del coronel De los Cobos "se mantienen"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no dimitirá pese al varapalo del Tribunal Supremo, que ha anulado el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, aunque aún no ha dado a conocer los motivos de la decisión. Tanto Marlaska como otros ministros del Gobierno han insistido en que las razones del despido "se mantienen" y que se trata, han lanzado, de "una cuestión de forma y no de fondo".

"No es mi intención, en ningún modo, dimitir", ha asegurado el titular de Interior en los pasillos del Senado. A preguntas de los periodistas, ha insistido en que "las razones objetivas de pérdida de confianza y, por lo tanto, la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen". "La evaluación es que la pérdida de confianza y la consideración, por lo tanto, de la falta de idoneidad para el ejercicio impuesto de responsabilidad por parte del coronel Pérez de los Cobos fue la causa de su cese", ha señalado.

Esta versión la habían lanzado antes fuentes de su departamento, que han señalado también que se está "a la espera" de conocer el contenido íntegro de la resolución para poder proceder en consecuencia "con los motivos técnicos que se indiquen por parte del Alto Tribunal". Marlaska ha asegurado que adoptará "la resolución oportuna en parámetros y en términos técnicos jurídicos, como siempre ha hecho el Ministerio del Interior", cuando se conozca el fallo al completo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha hecho hincapié en que todavía no se conocen y ha repetido que "es una cuestión de forma, no de fondo". "Se siguen valorando las motivaciones que llevaron a esa decisión", ha señalado.

El ministro Marlaska destituyó a De los Cobos como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid el 25 de mayo de 2020. Interior alegó entonces "pérdida de confianza", con un informe sobre las manifestaciones del 8-M (una semana antes de que se decretara el estado de alarma por la Covid) como telón de fondo. El documento, entregado a una jueza, que detallaba la posible influencia de la marcha feminista en la expansión del covid-19, que días después obligó al Gobierno a confinar en la población en sus casa.

El coronel recurrió su cese y, el 31 de marzo, el juez de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid obligó a su restitución. Con posterioridad, la Audiencia Nacional dio la razón a Marlaska y negó que prevaricara en el cese. El Supremo regresa ahora a la decisión tomada por el primer juez de anular su cese.