El PP exige la dimisión de Marlaska por haber cesado "ilegalmente" a Pérez de los Cobos

El Partido Popular exige el cese "inmediato" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber promovido en 2020 la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, después de que este martes el Tribunal Supremo haya anulado esta decisión.

Tras la sentencia, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que para "reponer la ilegalidad manifiesta" que ha sentenciado el Supremo "solo cabe destituir al que la promovió", es decir, al ministro del Interior.

Para los populares, la "destitución política" de Pérez de los Cobos "debe de ser la consecuencia directa" de la sentencia que ha dictado el Supremo. En caso de que esta dimisión o cese no se produzca, el PP ha avanzado que se planteará las iniciativas parlamentarias que "conduzcan a su reprobación".

No obstante, la oposición asume que estas iniciativas no tendrán consecuencias, dado que Marlaska ya ha sido reprobado en el Congreso y sigue en su puesto. "Le da exactamente igual. No tiene límite en lo que significa la responsabilidad política", ha señalado la portavoz en rueda de prensa.

Interior destituyó a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid el 25 de mayo de 2020. Interior alegó entonces "pérdida de confianza", con un informe sobre las manifestaciones del 8-M -una semana antes de que se decretara el estado de alarma por la Covid- como telón de fondo.

A continuación, Pérez de los Cobos recurrió su cese y meses después el juez de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid obligó a su restitución. Más adelante, la Audiencia Nacional dio la razón a Interior y negó que se hubiera cometido prevaricación. El Supremo ha dado ahora a la razón al coronel y ha ordenado retirar su cese.