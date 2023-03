El programa de Cuatro Viajando con Chester había generado una gran expectación por una denuncia previa a la emisión del programa que hizo su invitada, Lucía Etxebarria, en Twitter.

La escritora aseguró que había sufrido una "encerrona" durante la entrevista y se quejaba de varias partes de la misma en la que aseguró haberse sentido "tremendamente incómoda".

Sin embargo, la peor parte era, según relató la propia Etxebarria un encontronazo que tuvo con Jimena González, portavoz de Más Madrid, una política y activista trans con la que la escritora había discutido por redes sociales.

"No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré con una persona a la que no conocía absolutamente de nada, que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo", decía. Finalmente esa parte no fue emitida.

No obstante, sí se habló de las ideas de la escritora sobre la llamada ley Trans y Etxebarría llegó a decir que Irene Montero, ministra de Igualdad, es una "descerebrada" y que si la ministra quiere demandarla ella estará "encantada".

El Chester hizo repaso de las acusaciones de plagio que a lo largo de los años han surgido en torno a la escritora. "Nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí" y aseguraba que "no hay por donde me puedan pillar", afirmaba en su defensa.