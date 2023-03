Este martes, Cuatro emite una nueva entrega de Viajando con Chester, donde Risto Mejide entrevistará a Lucía Etxebarría, escritora y colaboradora de televisión que hablará, entre otras cosas, de sus problemas con el alcohol. Sin embargo, apenas un día antes de que se estrene, la valenciana emitió un comunicado en redes para pronunciarse sobre algunos temas.

"La entrevista se hizo hace unos meses. He sido advertida de que el programa ha sido convenientemente editado, así que no tengo ni idea de lo que veréis. Pero me gustaría puntualizar varias cosas", comenzó diciendo en Instagram. "Me sentí profundamente incómoda ante lo que interpreté como ataques. No culpo a Risto. Su estilo incisivo es de sobra conocido y yo sabía a lo que iba".

"Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Que quede claro: nadie me ha condenado por plagio, ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años", sostuvo.

Según aseguró la escritora, "se organizó una campaña de desprestigio y cancelación" contra ella por "intereses políticos", pues fue cuando dio su opinión sobre "la ley de sí es sí" y "la ley trans", las cuales considera "peligrosas, anticonstitucionales y destructoras".

Pero, aunque dice que nadie la ha demandado ni condenado por este supuesto plagio, Lucía Etxebarría defendió que "sí que hay tres personas con nombre y apellidos que están investigadas en una causa penal por acoso", y solo son tres identificadas, pero "había decenas de miles de cuentas dedicadas a esparcir bulos".

Además, la escritora aseguró que hubo otro momento que le generó mucha incomodidad en el programa, el encuentro con una persona a la que no reconoció: "No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que 'había una persona esperándome que me conocía'. Me encontré a una persona a la que yo no conocía absolutamente de nada, que me hablaba y me increpaba".

"Resultó ser Jimena González, portavoz de Más Madrid que, hace una semana, aparecía en la web de su formación, y en su propia nómina, como Jaime González", escribió la colaboradora de televisión en su comunicado.

"No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me encontraba profundamente incómoda. Salí de allí llorando y pensando que todo había sido una encerrona", declaró. "No culpo a Risto. Yo había sido advertida de que no debía ir a ese programa y decidí hacerlo de todas formas. Asumo las consecuencias de mi decisión".

"No pienso ver el programa porque creo que me despertaría de nuevo sentimientos de profunda incomodidad y ansiedad. También voy a retirarme de redes sociales estos días", aclaró, finalmente, Lucía Etxebarría.