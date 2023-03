Malú vive en uno de los bajos de la calle Comercio, en el distrito madrileño de Retiro. Por la ventana de su comedor entraba el sol, la brisa del verano y las vistas de un espacio abierto de los cuales disfrutaba, según explica. Sin embargo, desde que levantaron un muro de metal delante de su bloque de pisos perdió todo esto.

"Nos han solucionado un problema que no teníamos y nos han generado otro que no teníamos", comenta Luis, otro de los vecinos de la calle Comercio. A finales del verano pasado, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) terminó de levantar una pantalla metálica para reducir el ruido generado por los trenes de Atocha. "A nosotros no nos informaron sobre la construcción de este muro", explica Malú. Con esta construcción de casi seis metros de altura las viviendas de los pisos bajos y primeras plantas, además del jardín que tienen delante del bloque "reciben menos luz , convirtiéndolo en una zona oscura", continúa contando Malú.

Vecinos de la calle Comercio indignados por la construcción de la pantalla antiruidos. José González

La zona de la calle Comercio, en el distrito de Retiro, era conocida por los jóvenes como la costa por la brisa que por allí corría y la amplitud de las vistas. Ahora con un muro metálico se ha convertido en una zona oscura, donde solo vienen gamberros a hacer grafitis, según se quejan los vecinos.

El objetivo principal de la construcción era reducir el ruido producido por los trenes de la estación de Atocha. Sin embargo, los vecinos aclaran: "A nosotros no nos molestaba el ruido". Además, señalan que solo se ha reducido en cinco decibelios en los pisos bajos y uno en los altos, por lo que tampoco consideran que la medida sea muy eficaz.

Más de 800 firmas para retirar el muro metálico

Los vecinos reclaman que se retiren los actuales paneles metálicos y se vuelvan a instalar las antiguas vallas con rejas verdes que permitían disfrutar de las vistas, la luz y la brisa. Hace cerca de un año que comenzaron a movilizarse. En este tiempo, han recogido más de 800 firmas de vecinos de la zona y de educadores y familiares de la escuela infantil Las Nubes. Este centro también se ha visto perjudicado porque "además de no haberse disminuido el ruido, los educadores han perdido un recurso pedagógico: a los niños les gustaba ver los trenes", explica Mariano Castel, uno de los promotores de esta reivindicación vecinal.

Mariano Castel. María Lucila Amaya Meléndez de Arvas y Enrique Espiago promotores de la calle Comercio contra el muro antiruidos. José González

Adif justifica la instalación de las pantallas acústicas por la ejecución del Proyecto de Construcción de Protección Acústica del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. "El proyecto se ha redactado y se ha ejecutado cumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental y la normativa sobre ruido", manifiesta Adif. El estudio que Adif hizo sobre la zona mostraba que los niveles actuales y previsibles rebasaban los límites permitidos, según exponen desde la empresa pública.

Vías de la estación de Atocha. José González

Además, Adif argumenta que con esta construcción se da respuesta a una demanda histórica de los vecinos y del Ayuntamiento que llevó a la creación de la Comisión de Seguimiento. En ella participaron asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios y representantes municipales, según indican desde Adif.

Sin embargo, los vecinos de Comercio discrepan con este argumentario ya que la ampliación de las vías no se está haciendo en su zona, sino a cuatrocientos metros, en Méndez Álvaro. También consideran que la proyección a futuro sobre la creación de nuevos tramos es imposible por la presencia del túnel y que el aumento del tránsito tampoco les ha molestado en los últimos años. La reclamación histórica por el ruido procede de la asociación de vecinos Los Pinos Retiro Sur y, concretamente, de los residentes de la calle del Cerro Negro y de los alrededores del puente de Pedro Bosch-Doctor Esquerdo. Pero no de los vecinos de la calle Comercio, a los que no se ha tenido en cuenta ni han participado en esa comisión, según aclaran los vecinos de Comercio.

"Somos David contra Goliat"

Los vecinos de Comercio elevaron sus reclamaciones al pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde todos los grupos parlamentarios apoyaron que se preguntara a Adif la viabilidad de la retirada de las pantallas. Sin embargo, al dirigirse a la Junta Municipal de Retiro sintieron que no daban respuesta a su demanda.

Desde la Junta Municipal de Retiro informan que se produjeron reuniones con Adif y que "Adif está obligada por ley a cumplir con la normativa sobre el ruido, y los informes que existían indicaban que se incumplía con la normativa, por lo que era de mandato obligatorio su instalación. Todavía se están modificando las frecuencias de paso por esas vías, por lo que no han podido contrastar la eficacia de la medida, no obstante ya se tiene contemplado realizar el estudio, una vez se haya completado el uso definitivo de las vías".

Los vecinos, mientras tanto, consideran que "la vía política ya está agotada" y les "obligan a acudir a los tribunales". "Somos David contra Goliat", comenta Malú.