Madrid abre el plazo para solicitar las becas de Infantil: quién puede pedirlas y requisitos

Este miércoles 29 ya se podrán solicitar las becas para el curso 2023/2024 destinadas a menores de tres años matriculados en centros de titularidad privada en la Comunidad de Madrid, autorizados por la Administración educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil, siempre que no ocupen plazas sostenidas con fondos públicos. El plazo de solicitud finalizará el día 20 de abril de 2023. Toda la información disponible se puede consultar en la página de la Comunidad de Madrid.

Con carácter general, la cuantía de la beca será de 133 euros al mes, 1.463 euros durante el curso, en el periodo comprendido de septiembre de 2023 a julio de 2024, ambos inclusive. Para aquellas familias con una renta per cápita de hasta 1.811 euros la ayuda asciende hasta los 213 euros mensuales, 2.343 euros en ese curso. La Comunidad de Madrid ha destinado 50,6 millones de euros para estas ayudas, esperando que cerca de 34.000 familias se puedan beneficiar, según recoge la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Los requisitos para poder ser beneficiario de esta beca son:

- Que el menor tenga menos de tres años o que haya nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de enero de 2024, en estos casos se debe aportar el certificado médico acreditativo de la fecha probable del parto. Los niños mayores de tres años que deban permanecer escolarizados un año más en el primer ciclo de Educación Infantil por razón de sus necesidades educativas especiales, debidamente acreditadas.

- Estar matriculado o tener reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil, en el curso escolar 2023/2024, en un centro de titularidad privada autorizado por la Administración educativa para impartir dicho ciclo, siempre que no ocupe una plaza sostenida con fondos públicos.

- No superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. La renta per cápita familiar es la suma de las rentas de los miembros de la unidad familiar dividida por el total de miembros.

A efectos del cálculo de la renta per cápita, todo miembro de la unidad familiar con una discapacidad, debidamente acreditada, igual o superior al 33%, o que tenga la condición de víctima de violencia de género, se computará por dos.

Documentación necesaria

La documentación que la administración autonómica establece que debe aportarse es:

- La solicitud de la beca que figura como anexo a la Orden de convocatoria y deberá estar firmada obligatoriamente por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad que figuren en ella.

- En caso de manifestar expresamente que la Administración no realice una consulta de los datos se debe presentar una copia del DNI, NIE. En caso de no tener NIE hay que presentar una copia del pasaporte, en vigor, y poner el número en la solicitud.

-Libro de Familia o certificado de nacimiento de los miembros de la unidad familiar.

- Certificado médico en los casos en los que se espera el nacimiento para antes del 1 de enero de 2024.

- Título de familia numerosa expedido por la Comunidad de Madrid en caso de oposición expresa a la consulta de datos o que el título haya sido expedido en otra Comunidad Autónoma.

- Informe de vida laboral, recibo justificativo de abono de la correspondiente mutualidad asimilada al Régimen Especial de Autónomos (en los casos concretos) o en el caso de Regímenes Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, deberá aportarse certificado de servicios prestados cuotas expedido por la unidad de personal a la que se encuentren adscritos u órgano correspondiente.

- Certificado de la Renta de la declaración anual del IRPF del ejercicio 2021, solo en caso de oposición expresa a la consulta de datos.

- Acreditación situación de monoparentalidad: Cuando figuran en el libro de familia o documentación acreditativa de la situación familiar padre y madre, pero solo se quiere tener en cuenta a uno de ellos en la valoración de la solicitud debe justificarse tal situación, acreditándose mediante certificado de defunción, sentencia judicial de separación legal o divorcio, convenio regulador donde conste la custodia del menor o empadronamiento colectivo.

- Para los niños mayores de tres años será necesario el dictamen emitido por el Equipo de Atención Temprana de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

En otros casos puede ser necesario más documentación, como por ejemplo si se está cobrando el Ingreso Mínimo Vital.

Métodos para presentar la solicitud de la beca

Las solicitudes para la beca de Educación infantil pueden presentarse por los progenitores, tutor, acogedor o persona encargada de la guarda y custodia tanto por medios electrónicos como de forma presencial. Independientemente de la forma de tramitación es imprescindible indicar en la solicitud un número de teléfono y un correo electrónico a los que se enviará un código sin el que no se puede acceder ni a los datos ni al estado de la solicitud.

Para el trámite digital se necesitan los Certificados Electrónicos de firma electrónica que sean operativos en la Comunidad de Madrid.

Las solicitudes telemáticas deberán ir siempre firmados por todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad incluidos en la solicitud. Se podrán adjuntar los documentos necesarios escaneándolos.

Para presentar la solicitud y documentación de forma presencial se puede entregar en cualquier oficina de asistencia en materia de registros de la Consejería competente en materia de Educación. En su defecto, en el resto de lugares habilitados. Para esta gestión es necesario y se recomienda pedir cita previa.

Los criterios de puntuación serán: ingresos familiares, composición de la unidad familiar, situación laboral de los progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de la guarda y custodia del alumno, y situación sociofamiliar.

La información sobre la concesión o denegación de las becas se publicará en la página web institucional de la Comunidad de Madrid.