Sandra Aladro detalla cómo se gestó la exclusiva de '¡Hola!' sobre la maternidad subrogada de Ana Obregón

Este miércoles, El programa de Ana Rosa se ha visto obligado, como el resto de matinales informativos, a cambiar por completo su guion al descubrir la exclusiva publicada por la revista ¡Hola! en la que, acompañada de un extenso reportaje fotográfico, se informaba de que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada para ser madre a los 68 años.

Tras comentar dedicarle gran parte del tiempo al tema tanto en la sección de política como en la de actualidad, durante el Club Social, la periodista Sandra Aladro ha detallado cómo se gestó la realización de las fotografías que acompañan a la noticia en el medio impreso.

"Una noticia tan chocante, espectacular, tan exclusiva, a mí me parece milagroso que no haya trascendido ningún rumor", ha recalcado Ana Rosa Quintana para felicitar a su compañera, Sandra Aladro: "Es una noticia que ha conmocionado a nuestro país. Esta mañana, los periódicos digitales han cambiado las portadas y es la conversación en todas partes".

A los halagos de la presentadora, Aladro ha respondido que sabían que sería una noticia de gran interés, puesto que "Ana Obregón, sin duda, es una de las figuras más importantes de la prensa del corazón": "Las circunstancias que rodean esta situación suya, que para ella es de máxima felicidad, también genera muchas opiniones y debate".

"Hemos trabajado durante mucho tiempo con la mayor de las discreciones y con todo el respeto con el que podemos afrontar esta situación para que Ana Obregón lo viviese con la naturalidad y la soledad con la que lo ha querido vivir. Hasta que no existiese este momento, la historia no estaba acabada. Decir hace tres meses que iba a ser mamá, evidentemente, era una noticia. Pero, sin duda, había que correr el riesgo de esperar para darla a lo grande", ha explicado Aladro.

"A mí me ha llamado mucho la atención la soledad que ha elegido para vivir este momento. Que Ana Obregón, el día 16 de marzo, llegase sola a Miami y esperase entre cuatro y seis días entre que nació la niña y salió del hospital, sola, dándose paseos... Esperando el momento sin la compañía de sus hermanas, que para ella son muy importantes... Supongo que es un momento de muchas emociones encontradas", ha agregado la periodista.

De la misma manera, Aladro ha recalcado que "Ana Obregón no sale del hospital en silla de ruedas por hacer un espectáculo, sino porque lo exige el hospital. Porque así salían todas las mamás de ese hospital, tanto mamás biológicas como por gestación subrogadas. Así lo exige el hospital por la seguridad del bebé. Es un protocolo que, hasta que no te montas en un coche, estés acompañada de una enfermera".

Además, Sandra Aladro ha comentado: "El éxito de nuestro trabajo es contar a la gente cómo se vive una situación con normalidad. Es decir, en el momento en que sabes que hay fotógrafos ya no actúas normal. Las personas que vivieron este momento en primera persona, con las que yo hablé por teléfono, me decían que la foto no traduce la felicidad y la emoción con la que salía Ana de ese hospital".

"Tener un hijo no es algo que se pueda esconder durante mucho tiempo. Ana ha querido vivir este proceso con muy pocos cómplices", ha agregado la periodista. "Imaginad que, además, lo hubiese vivido con todos los ojos observando. Sé que la revista, al mandar la edición a imprenta, le informó de que se iba a publicar", ha sentenciado Aladro.