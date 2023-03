Iñaki López, sobre su repentino problema de salud: "Estaba en las puertas de la muerte"

Iñaki López vivió este pasado fin de semana un susto que tuvo que ver, de nuevo, con su salud. El periodista y presentador de de Más vale tarde anunció en sus redes sociales que la operación a la que debía someterse por su reciente desprendimiento de retina no será necesaria y podrá volver el lunes al plató de MVT (Más vale tarde), del que es presentador junto a Cristina Pardo.

"¡Hola a todos! Me comunica el médico que finalmente la operación no será necesaria. Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño", publicó en Twitter, muy agradecido, en especial a su pareja Andrea Ropero, y proporcionando buenas noticias sobre su estado de salud.

Un percance con el que, este lunes, bromearon los presentadores en directo. Así, la presentadora del formato de laSexta presentó a su compañero de una curiosa manera. "¿Me vas a dar una tarde un poco pacífica?", le preguntaba.

"Igual ustedes no lo saben, pero como aquí vamos a golpe de sobresalto, el viernes Iñaki estaba con un pie en el otro barrio y de pronto aquí está el lunes", comentaba Pardo. "Cosa que nos alegra", añadía.

El presentador, por su parte, señalaba con humor que estaba "en las puertas de la muerte". Además, bromeaba: "La salud acompaña hasta el primer bloque publicitario".

A vueltas con la salud

Tras la desaparición de López el pasado 3 de febrero de los focos de televisión y la información que publicaba en Twitter para todos sus seguidores de que estaría un tiempo retirado del núcleo mediático debido a un problema de salud ocular, volvía al programa el 28 del mismo mes bromeando sobre el tema y desvelando brevemente lo relativo a su salud.

"Soy joven y dado a la vida nocturna, pero esto no tiene nada que ver con eso", expresaba en un tono divertido el presentador bilbaíno. "Hace aproximadamente un mes acudía por molestias en el ojo al Hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. Ya tuve un desprendimiento de retina, ¿por qué no un segundo, un año después?", continuaba.

Este viernes publicó un simulacro en sus redes sociales de que estaría de nuevo alejado de los focos televisivos: "He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos" y durante la mañana del sábado rectificaba y anunciaba feliz que finalmente la operación de retina no será necesaria y podrá volver a 'Más vale tarde' este próximo lunes.