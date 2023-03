Susanna Griso carga contra Orestes: "¿Qué tienes que esconder? ¡Menos victimismo!"

Aunque todo parecía indicar que Orestes Barbero completaría 'El Rosco' de Pasapalabra, finalmente fue su contrincante, Rafa, quien lo consiguió, llevándose un bote de más de 2,2 millones de euros, el más alto de la historia del concurso de Antena 3.

Han pasado dos semanas, y, desde entonces, se ha especulado con que el burgalés estaba pasando por un mal momento. Tanto que él mismo tuvo que salir al paso y aclarar cómo se encuentra. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando", aseguró en Twitter.

"Tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles", concluyó.

Además, en una entrevista aun medio local, Orestes cargó contra aquellos titulares que considera erróneos sobre él: "Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga".

"He visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo", aseguró el exconcursante.

"Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse", concluyó.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Susanna Griso, que cargó duramente contra Orestes. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", indicó la presentadora de Espejo Público.

"Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices: 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!", remató la comunicadora en su crítica.