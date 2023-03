Antonio Banderas, antes de los Premios Talía: "El teatro es un reflejo de la naturaleza humana"

Antonio Banderas siempre habla claro y esta vez no iba a ser menos. "El teatro siempre está en crisis como la vida, porque el teatro es un reflejo de la naturaleza humana. El teatro filtra o enseña o sirve de espejo de todo lo que nos está pasando. El teatro vive de la crisis", comentó en la alfombra roja de los Premios Talía. "El teatro siempre será reivindicativo", añadió, reconociendo que "los actores vivimos un poco de la última cosa que hemos hecho, yo soy una especie de paréntesis en ese sentido", reconoció el actor malagueño.

Banderas, eso sí, todavía no sabe dónde va a colocar el premio si lo gana. "La estatuilla de Talía no la tengo", asumió con humildad a 20minutos antes de la gala. "Nos podemos ir con las manos vacías, pero nos iríamos con las cinco nominaciones y con muy buenas críticas", prosiguió. El actor quiso acabar reiterando que el teatro "es un arte maravilloso" frente a los riesgos por ejemplo de la tecnología. "El teatro es algo que no se puede sustituir. Si no existiera el teatro habría que inventarlo", terminó.

Entre los nominados se encuentran Company, el musical de Antonio Banderas, Pharsalia o Cantando bajo la lluvia, entre otros; y en cuanto a actores y actrices, algunos de los candidatos son Blanca Portillo, Aitana Sánchez Gijón, Javier Gutiérrez o Carmelo Gómez.