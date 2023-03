Antonio Resines tira de chascarrillo con su premio 'vuelta a la vida' en los Premios Talía: "Si no hubiese vuelto..."

Antonio Resines ya se toma la vida con mucha calma. Después de estar muy grave por culpa de la Covid recibe este lunes el premio 'vuelta a la vida' en los Premios Talía. En la alfombra roja tiró de chascarrillo para contestar a las preguntas de 20minutos. "Es un poco raro", reconoció de primeras, pero siempre con muy buen tono.

"Si no hubiese vuelto...", repitió el actor, antes de decir lo evidente: "No me he muerto". Al mismo tiempo antes de irse el que fuera protagonista entre otras series de Los Serrano se mostró muy contento por recibir el galardón.

Entre los nominados se encuentran Company, el musical de Antonio Banderas, Pharsalia o Cantando bajo la lluvia, entre otros; y en cuanto a actores y actrices, algunos de los candidatos son Blanca Portillo, Aitana Sánchez Gijón, Javier Gutiérrez o Carmelo Gómez.