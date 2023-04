Entrevista

A principios de los 2000, ellos solo querían pegar en la radio para ganar su primer millón. Dos décadas después, y gracias a himnos que todos nos sabemos de memoria, Bacilos sigue conquistando Latinoamérica y España, donde dará en abril una gira de conciertos (el 18 en Madrid, el 19 en Barcelona, el 21 en Alicante y el 22 en Murcia).

Han trascendido varias generaciones. ¿Cómo se consigue eso?Es difícil responder a eso, porque, cuando haces las cosas, a veces no sabes bien ni lo que significan. Uno siempre sueña con trascender generacionalmente, pero nunca imaginamos esto. Puede que tenga que ver con el esfuerzo que hicimos en ese momento, hace más de veinte años, por darle un espacio a nuestra voz y a nuestro sonido y no tratar de ser como otros. Y eso nos llevó años.

Se colaron y aquí siguen, con un éxito global, no solo en Latinoamérica.Es que por naturaleza somos latinos inmigrantes viviendo en Miami, una ciudad que tiene mil influencias distintas. No levantamos la bandera nacional de ningún país, pero sí la de mezclar, probar y experimentar con distintas influencias. Así surgimos y, de alguna manera, eso nos abre puertas por todo el mundo. Todo el mundo encuentra algo en Bacilos que es suyo. Esa es la parte bonita que nos ha llevado a dar vueltas por todo el mundo. Nos pasa por no tenemos una identidad clara, pero eso es bueno.