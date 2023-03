Su escaparate, además de las redes sociales, fue el Benidorm Fest y, aunque no pasó a la final, se ha convertido en una de las artistas emergentes con más proyección nacional e internacional, que para eso compone en tres idiomas.

¿Qué aprendizaje le dejó el Benidorm Fest?Creo que he aprendido más sobre mí personal que artísticamente. Sé qué quiero conseguir y qué dirección tomar. También a levantarme cuando las cosas no salen bien, pero eso es parte de ser artista.

¿Cómo vivió el tema de los haters?Yo he recibido mucho amor, y no solo por redes, sino con la gente con la que me encontraba en Benidorm. Sí es verdad que hacía mí hubo acusaciones falsas, como que no pagaba a mis bailarines. Es la primera vez que me pasa, y entendí que no puedo explicar o justificar todo. Yo conozco mis valores, así que no es algo que me preocupa. Fue algo que desconocía hasta entonces.

Está definiendo lo que es el salto a la fama.Estoy aprendido a gestionarlo, aunque me da un poco igual, me parece gracioso. Lo importante es que tanto la gente de mi alrededor como yo misma sepamos cómo son las cosas. Yo sé quién soy como mujer. Esa parte de la fama no deja de ser como un simple salseo.

Ganas es su último single, que habla de deseos inalcanzables.Sí, a lo mejor me quedé con las ganas de ir a Eurovisión (ríe).

¿Deseaba realmente ir?¡Sí, claro! Siempre he querido representar a España en Eurovisión y me encanta el festival. Pero es que no pensaba ni que me iban a invitar.

Y, ahora, ¿de qué tiene ganas?De seguir viviendo como lo estoy haciendo ahora. Ir al estudio, grabar canciones, dar conciertos... Trabajar mucho, en definitiva. Mi primer foco siempre es la canción, quiero escribir las mejores canciones jamás hechas. Que la gente en unos años se siga acordando de ellas.

Volviendo a sus canciones, pasó del desamor de Tóxica al amor de Ganas.¡Es la primera canción que habla de amor que publico! Supongo que tiene que ver con mi forma de ser. No suelo ser una persona que habla directamente de lo que siente, prefiero escribir cosas divertidas y olvidarme de todo (ríe). La música tiene que ser auténtica y en ningún momento sentí que era hora de abrirme tanto. Igual es un poco miedo a ello, pero ya llegará con el tiempo. Es todo un proceso y llegará un día que escriba música superdepresiva (ríe).

Tóxica fue un pelotazo. ¿A qué cree que se debió? ¿Nos gusta demasiado el drama, en general?Nunca se sabe qué hace que una canción tenga más o menos éxito, pero me acuerdo de que, cuando la escribí, tenía un sentimiento de que iba a gustar. Creo que es una canción con la que mucha gente se puede identificar, y, a la vez, es divertida y bailable. Es que todos hemos sido tóxicos en algún momento o hemos pasado por relaciones así, pero, al final, y hablando en general, nos lo tomamos con humor, que es lo que hace la canción.

Es que ha sido como un soplo de aire fresco.Intento reflejar mi personalidad y mi esencia en mi música y en crear algo diferente, aunque me cueste más. Hay caminos que igual podrían haber sido más fáciles, pero como compositora sé cuál es mi estilo y cómo quiero combinarlo.

¿A qué se refiere con caminos más fáciles?En general, el camino del artista nunca es fácil, pero, en mi caso, por ejemplo, llegué a estar cinco años esperando a firmar un buen contrato. O a veces pienso en si fuera hombre, o si fuera cien por cien española... Claro, no se sabe lo que habría pasado, pero sí sé en que tengo fe en lo que hago y que vendo un proyecto que es cien por cien yo. Si hago un proyecto que no funciona, me dará igual, porque yo soy feliz, y ese es mi objetivo. Y creo que solo así puede gustar a la gente.

¿Le han cerrado muchas puertas?No siempre ha sido fácil, y me han dado muchos noes, pero siempre he sabido que era parte del proceso y, si no tiene que ser, pues no será. Se aprende a seguir adelante y a dejarse llevar, pero siempre concentrándome en mis intenciones y por qué hago las cosas, así no duele tanto. Cuando acabé el bachillerato, me fui a estudiar composición y ya después llegó mi oportunidad en la música. Lo importante es automotivarte, no dejarte caer. Yo quedé última en el Benidorm Fest, pero ¿qué más da? La razón por la que hago música es conectar con la gente, que es lo que conseguí.

También colaborar con nada menos que Abraham Mateo. Puestos a soñar, ¿con quién más le gustaría hacerlo?Me encantaría trabajar con muchas mujeres de la industria, creo que hace falta. Y me dan igual los números, solo me importaría la canción. Me gustan mucho Ana Mena, Aitana, Lola Índigo o mi amiga Vicco, pero no me importaría colaborar con alguien nueva.

¿Cómo se compone en tres idiomas?Para hacer mi música, me identifico más con la letra en español, pero también me hacen falta el inglés y el alemán para expresarme de otro modo. Sí es verdad que me cuesta más hacerlo en alemán, porque tienes que utilizar muchas metáforas para que no suene raro.

Sofía Martín Natural de Alicante, Sofía, de 26 años, basa su estilo musical en la variedad, mezclando sonidos latinoamericanos contemporáneos con electrónica. Fue una de las 18 participantes del Benidorm Fest 2023, donde quedó en último lugar.