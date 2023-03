Entrevista

India Martínez está de doble celebración. Por un lado reivindica la libertad de la mujer en su nuevo trabajo discográfico, y, por otro, debuta como actriz en una obra de teatro donde se mete en la piel de Federico García Lorca y que fue el último proyecto del recientemente fallecido Carlos Saura.

¿Cómo ha acabado aquí, en las tablas de un teatro?Estaba inmersa en la preparación del nuevo disco, la gira, los sencillos, los videoclips, y, de repente me surge la posibilidad de hacer esta obra de teatro de la mano del maestro, de Carlos Saura, siendo la protagonista e interpretando nada más y nada menos que a Lorca. ¡Una locura!

¿Qué le hizo, entonces, aceptarlo?No sabía si me iba a dar la vida, pero rápidamente fijamos un día para visitar a Carlos en su casa y que él de primera mano me contase el proyecto. Cuando le conocí, me enamoré. En su casa encontré arte de todas las formas: a través de pinturas, fotografías, figuras flamencas, libros, dibujos hechos por él... Qué cosa más bonita, era como un museo vivo. ¡Iba a trabajar con una leyenda viva! Tomamos un café, charlamos y me contó el proyecto, que me encantó desde el principio. Aunque tenía mis dudas, después se me quitaron. Él mismo (refiriéndose a Saura) hizo que yo creyera en mí. Me dijo: 'yo creo en ti, creo en lo que veo'.

¿Le dio miedo que la acusaran de intrusismo?Tenía mucho respeto y un poco de dudas de si yo realmente podía ser capaz de llevar este proyecto a cabo y en un mundo totalmente nuevo para mí como es el de la interpretación en el teatro. Yo he intentado formarme, pero nunca había dado el pasó. ¡Ni sabía si lo iba a dar! Pero vi que era una forma genial de iniciarme, de la mano de los mejores. Miedo de que me acusen de intrusismo para nada. Yo respeto muchísimo la profesión. Además, esta obra está relacionada con la poesía, hay música y es como que todo fluye mucho más, así que era cuestión de prepararse y ponerse las pilas. Uno tiene que permitirse jugar. Desde que me llegó el guion a casa y lo leí por primera vez, sentí conexión con el personaje. Se me saltaron las lágrimas y todo. Yo también soy lorquiana, he pasado por esos momentos.

"Cuando conocí a Saura, me enamoré de él. En su casa encontré arte de todas las formas: a través de pinturas, fotografías, figuras flamencas, libros, dibujos hechos por él... Qué cosa más bonita, era como un museo vivo. ¡Iba a trabajar con una leyenda viva!"

¿En qué se nota la mano de Saura en esta obra?Es que es Saura por los cuatro costados. Es Lorca visto desde los ojos de Saura, de una mujer. Es que me ha puesto a mí, no a un hombre. ¡A una mujer! Concibe a Lorca como una figura universal que no tiene tiempo ni género y, atreverse a traerlo a la actualidad, tal y como está está la sociedad y con una cantante de ahora, que no ha interpretado nunca, es arriesgado.

¿Cambian mucho las tablas del teatro respecto al escenario?Yo pensaba que este paso me iba a dar más reparo y miedo y, sin embargo, me siento a veces más cómoda que en mis conciertos. ¡Muy fuerte! No he ensayado tanto en mi vida. En mis cosas son mas espontánea, vuelvo locos a mis músicos, pero aquí va todo con un guion. Voy más segura que nunca.

"Yo pensaba que este paso me iba a dar más reparo y miedo y, sin embargo, me siento a veces más cómoda que en mis conciertos"

¿Qué Lorca descubrimos a través de usted?Lo alegre que era, la luz que tenía. Asociamos a su figura su muerte trágico, y él no era trágico. Hemos intentado rescatar esa alegría, lo enamoradizo y seductor que era. Son las vivencias que va teniendo a lo largo de su vida a través de la música y la poesía.

Su último disco reivindica la libertad de la mujer.Sí. Todo el álbum está muy enfocado a la mujer y todas sus historias. Al amor en todas sus formas. Y a veces se convierte en una canción reivindicativa, como A ti, mujer, que nace desde la frustración de pensar: '¿Por qué no vamos más rápido en la evolución?'. Por Dios, es que aún te encuentras a gente que vive en las cavernas.

India Martínez, durante su entrevista con '20minutos'. BIEITO ÁLVAREZ

En él, una vez más, hace gala de su versatilidad.Me sale de siempre. Desde mi primer disco hay una mezcla de estilos. Este álbum nace de cosas que ya había escrito antes. Otras veces trabajo con productores o autores, pero aquí ha sido desde mi intimidad. Es otra forma de hacer música, de sacar mis cosas. Otra cara mía.

¿Y qué hay en ese mundo de India Martínez?Muchas historias. Y en el disco se reflejan. Historias personales que nacen de tus propias vivencias o de las de otros. Hay reflexiones, frustraciones, cosas que, como mujer, que quieres contarle a la sociedad o canciones para resguardarte de la muerte de un ser querido. De todo un poco, pero sin pensar si está bien o mal dicho, solo sintiéndolo.

"'A ti, mujer' nace desde la frustración de decir: '¿Por qué no vamos más rápido en la evolución?'"

Hace gala de ser una mujer libre, sin censuras y, aún así, sigue recibiendo críticas y hay a quien le molesta.Me encanta que la gente entre al trapo (ríe). Los que insultan de forma gratuita y sin fundamento alguno, a esos que les den, pero hay cosas de guasa, dichas con arte, que yo incluso las comparto. Yo me quedo con las cosas bonitas y constructivas.

Habla de las redes. En referencia a ellas, nos piden que seamos reales ante tanto postureo, pero...(Corta la pregunta) ¡Y, cuando uno es real, no quieren! Una de las últimas fotos que puse, la de las vistas en la Giralda de Sevilla, la hice de risas con mis amigos y mostrando mi culo distorsionado con el agua. Obviamente era de cachondeo, yo no soy eso. A la gente que me sigue le agrada y le gusta que yo sea una tía más que se ríe de todo, pero luego están los tres o cuatro que te empiezan a insultar. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Estáis aburridos o qué? Yo no subo nada para hacerle daño ni para molestar a nadie. El que no quiera, que no me siga. Hay mucho indignado por las redes últimamente, no sé qué es lo que pasa.

Retomando el tema, ¿cuesta ser libre siendo mujer?Yo lo intento. Y que no me afecten ciertos comentarios. Si hay alguna imposición por ser mujer, yo eso me lo paso... Siempre lo he hecho. Si tenía que jugar al fútbol con mis amigas, ahí he estado yo; si quiero enseñar más o ir hasta el cuello, igual.

"Se supone que yo canto, no actúo. Pero ¿quién pone los límites? Yo a mí misma no me los voy a poner. Que no lo haga nadie, porque no va a servir de nada"

Vamos, que límites pocos.Simplemente me comporto como soy. Hago la música que me nace, los movimientos que me nacen. En los conciertos, si me tengo que bajar al público, lo hago, aunque no esté preparado. Yo soy muy impulsiva para las cosas que me dan satisfacción, aunque se supone que no se deben hacer. Hasta en el hecho de adentrarme en el mundo del teatro. Se supone que yo canto, no actúo. Pero ¿quién pone los límites? Yo a mí misma no me los voy a poner. Que no lo haga nadie, porque no va a servir de nada. Estamos aquí de paso y tenemos que jugar y disfrutar, aunque tengamos ratitos de bajón de vez en cuando.

India Martínez Cantante y actriz. Córdoba. 37 años. Mucho ha llovido desde su primera actuación, con 13 años, en el programa televisivo Veo, veo, presentado por Teresa Rabal, donde quedó como una de las finalistas. Posee una de las voces más reconocibles y respetadas del pop español. Ha lanzado ocho álbumes de estudio y ha sido nominada a tres Grammy Latinos.