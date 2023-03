'En boca de todos' muestra las conversaciones de Rafael Amargo con su casero: "No me cabreéis, que estoy en rollo zen"

Las acusaciones por narcotráfico han supuesto un auténtico quebradero de cabeza para Rafael Amargo, que ya ha sido detenido y puesto en libertad en dos ocasiones. Ahora, ha sido el artista quien ha denunciado a su excasero.

Fue, precisamente, su excasero quien denunció al bailarín en la última ocasión y provocó su detención. "La casa de 'Tócame Roque' es un balneario en comparación con la de Rafael Amargo", ha comentado Nacho Abad en En boca de todos para, después dar paso, en exclusiva, a las conversaciones del artista con el propietario de la vivienda.

"Las jeringuillas, ¿de quién son? Pues de quien las use, uno. Dos, del que le salga de la po... Y tres, ¿a mí qué me vienes con esos cuentos?", señala el bailaor en una de las conversaciones con su casero: "Que en Malasaña, a lo que me vengo refiriendo, en todos los portales, están los homeless, personas que no tienen techo, o quien le sale de la po... y más en esta puerta, que son los de arriba los que no la cierran".

"Que no tienen que ser ni mío, evidentemente, ni de nadie que venga a mi casa, evidentemente. No me cabreéis porque yo estoy en rollo zen, en rollo paz. Me está contando Luciana que estaba aquí ella con un amigo y que, de repente, escuchan voces en el pasillo. Salen y que había dos homeless pinchándose, dos yonkis homeless, que de eso no tiene culpa nadie. Pues nada, la culpa va a ser nuestra", agrega Amargo en unos audios previos a la denuncia contra él.

"Me estás acusando de que te ha dicho el administrador que han aparecido jeringuillas. Bueno, y si ha aparecido un cheque de cinco millones de euros, ¿ese ya no será mío, no? A mí no tienes los coj... de decírmelo porque es mentira. Te lo dicen a ti para ver si me quitáis del medio o metes baza", señala el artista que, además, asegura que ahora será él quien denuncie. "Me van a tener que demostrar todo y yo les voy a denunciar porque eso es atentar contra el honor. En mi casa, ni yo ni nadie nos pinchamos", prosigue.

De la misma manera, el matinal de Cuatro ha mostrado un mensaje en el que Luciana apunta, directamente, a quien tiene algo contra el bailaor: "El propietario del piso donde estaba, el que nos estafó 18.000 euros porque quería que nos fuéramos es el que planeó todo en complicidad con el administrador de la finca, que pone una denuncia falsa en nombre de toda la comunidad. Que nos iba a mandar a la prensa, a la Policía, para que nos fuéramos".

"Yo le decía que eso era lo único que tenía, que era el patrimonio de mi casa y que me tenía que dar mi dinerico. Él dijo '¿sí? Pues ahora me voy a sumar a tu miseria'. Con una denuncia falsa, que ya lo hemos demostrado, han venido a mi casa de Alicante a detenerme. Me he comido otros tres días de calabozo, magullado, que tengo una costilla que no me puedo mover del dolor que tengo del palizón que me han dado", ha comentado Rafael Amargo a Nacho Abad.