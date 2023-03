Los problemas de Rafael Amargo con la justicia comenzaron en 2020, cuando la Policía Nacional le detuvo por, supuestamente, traficar con diferentes sustancias. Pero, recientemente, el bailarín volvió a ser detenido por la misma causa y, de nuevo, ha vuelto a ser puesto en libertad sin fianza.

Sin embargo, en esta ocasión, los policías han asegurado que, cuando se llevó a cabo la detención, Amargo los agredió. Por su parte, el bailaor insiste en que hay una "mano negra" que quiere acabar con él. Este martes, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, las primeras declaraciones que Amargo ha hecho a Nacho Abad.

"Estoy dolorido, compungido. Después de dos años y medio con una conducta impecable y haciendo una vida mínima, ínfima, de poder subsistir para poder trabajar lo mínimo, como estoy haciendo en restaurantes y en sitios pequeñísimos para poder comer y estar mantenido por mis padres y por el piso que vendí, que a tres meses me hagan esto...", ha resaltado el bailarín.

"Yo estaba ronco, no podía ni gritar. Otra vez, siempre antes de empezar el espectáculo. Hombre, qué casualidad. En Madrid, también con Yerma, para que se enterara más público y aquí, lo mismo. Antes de salir al escenario para que se quedara todo el mundo esperándome y quedar otra vez yo como el imprudente, el malqueda...", ha agregado el artista.

"Esta detención... Se podrían haber ahorrado esta manera porque yo estoy en casa de mis padres, localizable. Entonces, yo no estoy huyendo ni dándome a la fuga. ¿Qué quieren, cargarse a mi padre, cargarse a mi madre? Esto, ¿por qué? Por qué tanta maldad si saben que aquí no van a encontrar nada", ha asegurado Rafael Amargo.

Además, durante su conversación con el periodista, Amargo ha vuelto a insistir en la existencia de una trama que conspira contra él y ha agregado que las dos denuncias de tráfico de estupefacientes son falsas: "La detención en la que se basan es sobre una denuncia falsa. Esto es del apartamento que yo compré cuando vendí mi casa, que era de alquiler con opción a compra. Cuando pasaron los seis primeros meses del alquiler y tenía que dar la primera entrega grande, como no la tenía y no me lo pude quedar, le dije que me lo quedaba solo en alquiler hasta que tuviera dinero para poderlo comprar. Y el tío ya me dijo que necesitaba el dinero y que me fuera".

"Como no me iba, pues como la gente es así de mísera, se basa en la miseria que tiene uno. Si no te vas, pues ya verás qué rápido voy a decir yo que te vas a ir de ahí. Te vas a ir de ahí porque voy a decir que estás ahí vendiendo droga. Porque cuando uno tiene un problema, la gente te pincha y te va con ese problema porque es así de mísera. Y así mismo ha sido", ha contado el bailaor.

De la misma manera, Amargo ha solicitado protección: "A tres meses de un juicio, yo ahora lo que necesito es que me pongan una escolta, alguien que esté a mi lado porque me la van a liar y ya me lo han dicho, que tenga cuidado porque me están buscando. Ellos mismos, que ya tienen una obsesión. Ya es la segunda vez que me dejan libre sin cargos y sin fianza y eso es lo que ellos no pueden permitir. Ellos quieren guerra y quieren verme pisoteado y salir por la puerta grande".