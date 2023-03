'En boca de todos' revela, en exclusiva, la conversación de Rafael Amargo con un hombre que le acusa de matar a su hermano

La nueva detención y puesta en libertad de Rafael Amargo ha vuelto a poner en el punto de mira al bailarín que, de nuevo, ha negado las acusaciones de narcotráfico por las que la Policía ya le ha arrestado en dos ocasiones.

Este jueves, En boca de todos ha podido acceder, en exclusiva, a los mensajes que el artista intercambió con otro hombre que le acusa de haber escondido el cadáver de su hermano en su casa. Unas declaraciones que podrían complicar, aún más, la vida de Amargo.

Además, el matinal de Cuatro ha mostrado, en exclusiva, las imágenes grabadas por Amargo en las que se ve cómo la Policía se personó en la vivienda del bailaor en busca del supuesto cadáver tras haber detectado los mensajes del otro individuo.

"Has matado a mi hermano ahora mismo a tiros, ¿no?", apunta el denunciante en el primer mensaje para, después, agregar: "Mi hermano está muerto en tu casa, es culpa tuya y de Luciana". Unos mensajes ante los que Amargo se muestra muy sorprendido y asegura no conocer al hermano de quien le acusa. Sin embargo, el conocido del artista insiste: "Me ha dicho Luciana que le has matado a tiros".

"Eso es mentira porque Luciana no ha hablado conmigo", se defiende el bailarín que, finalmente, acaba perdiendo la paciencia y le indica al hombre que va a llamar a la Policía y a un médico para que le ingrese: "Como sigas diciendo tonterías te vas a buscar un problema".

Por su parte, Nacho Abad ha recalcado que tanto Amargo como su mujer, Luciana, son víctimas de este asunto, algo que se puede apreciar en los audios que el programa ha conseguido de una conversación entre el artista y la mujer. "Antes de que se fueran, claro, yo me he puesto a grabarlo porque ante la duda... como no tenían ni orden ni nada", destaca Amargo para agregar: "Y porque ya estamos asustados de esta manera que nos tratan, te paran sin orden judicial. Te mandan cuatro coches a casa. ¿Qué es lo que quieren, qué se creen? ¿Cómo puede la Policía perder el tiempo y venir cuatro coches a buscar a un muerto?".