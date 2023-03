Desde hace unas semanas, Yulen Pereira y Anabel Pantoja pusieron fin a la historia de amor que empezó en Supervivientes. Desde aquel día, la entonces pareja se ha convertido en el centro de los focos mediáticos. No obstante, después de su separación, el deportista se ha estado preparando para trasladarse a Argentina y disputar la Copa del Mundo con el fin de hacerse con una nueva medalla para la esgrima española.

Ahora, antes de coger el vuelo a Buenos Aires, el joven de 27 años ha concedido una entrevista al medio deportivo Relevo, en el que ha hablado de cómo ha vivido este huracán mediático y en el que, incluso, ha desvelado que ha recibido ayuda psicológica para adaptarse al entorno mediático.

Ha pasado un año desde que el esgrimista formara parte del reality Supervivientes. Una decisión de la que, a día de hoy, no se arrepiente, de hecho, lo considera como "un paso bastante positivo". "Doy gracias por la oportunidad que me ha dado la televisión para exponerme un poco más, ser una figura más pública y que la gente pudiera conocer un poco más a Yulen y a la esgrima", aseguró el deportista al ya citado medio.

Yulen Pereira tiene claro que su paso por la televisión ha servido para algo...



🗨 "Si un niño se ha podido apuntar a hacer esgrima porque me ha visto en Supervivientes, eso es lo importante".



🗨 "Si un niño se ha podido apuntar a hacer esgrima porque me ha visto en Supervivientes, eso es lo importante".

Asimismo, también se ha abarcado el tema de especulaciones que aseguraban que la expareja de Anabel Pantoja había acudido al reality por dinero. Ante esto, el exconcursante dejó claro que "el motivo económico no fue el principal", aunque sí tuvo que ver con su decisión final.

"Está claro que si no hubiese una parte económica, tampoco hubiera ido pero no era el motivo principal. Yo creo que, al final, yo estaba en ese momento de mi vida en el que estaba un poquito quemado con la esgrima, con la federación, con el ambiente, las rutinas... Entonces, era el momento de cambiar. Estaba muy quemado con todo y el tren solo pasa una vez", afirmó el madrileño.

Además, tras salir del programa de televisión, el joven recibió numeras críticas negativas a través de sus redes sociales. Sin embargo, lejos de afectarles, estos comentarios negativos le han servido como motivación. "Hay que coger todo ese ruido, todas esas cosas o esa presión añadida y soltarlas en la pista. O los comentarios de la gente que no cree en mí, los pongo en la pista. Tengo que coger ese odio y convertirlo en motivación", reveló la expareja de Anabel.

Durante todo este proceso, un papel fundamental lo jugó su psicólogo Javier Ayuso. "Tengo que darle gracias a mi psicólogo, Javier Ayuso, que me ayudó un montón en todo este proceso. Había días de mucha ansiedad, muchos nervios. La prensa no ayudaba, lo que hacía era crear más dudas y crear más ansiedad", expuso Yulen.

Aunque existe una gran diferencia entre el sueldo de un esgrimista-"entre los 1.400 y 2.000 euros"- y el de un participante de un reality -"entre los 15.000 y 20.000 euros", lo cierto es que Yulen Pereira siempre ha tenido claro su pasión por este deporte. "Al final, tienes que hacer lo que te hace feliz. No todo es dinero. Yo he tenido muchas oportunidades para hacer muchísimo dinero fuera de la esgrima y no lo he hecho. Porque no me hace feliz, no me llena. No soy yo, no creo que sea yo. Yulen está en la esgrima. Lucho por mis sueños y no me motiva hacer otra cosa ahora mismo que no sea la esgrimas", confesó.

El madrileño aseguró que tiene una "deuda" con la esgrima, ya que el cree que le llamaron a participar en Supervivientes por ser "uno de los mejores del mundo" en este deporte. Por ese motivo, ahora, intenta darle la mayor visibilidad posible aprovechando la atención mediática que ha recibido después de participar en el reality.