Amor Romeira, en urgencias por una picadura de araña: "Me metieron una aguja para sacar el pus"

Amor Romeira ha tenido un percance que le ha llevado a acudir a rápidamente al hospital. La que fuera concursante de Gran Hermano 9 ha sufrido una picadura de araña en el pie, por lo que se ha ido a urgencias para ser atendida.

Antes de irse al hospital, la influencer probó a meter en agua con hielo su pie derecho para aliviar la hinchazón e irritación de su piel. Pero esto no era suficiente, ya que el dolor no cesaba.

Ha sido a través de sus redes sociales donde ha compartido este remedio casero y su posterior decisión de acudir a urgencias. Ya en consulta, le suministraron antibióticos, analgésicos y antihistamínicos por vía intravenosa para bajar la inflamación y acabar con las molestias.

El pie de Amor Romeira en agua con hielo. AMORROMEIRA / INSTAGRAM

"Acabo de salir del hospital, dos horas y poco. Me han atendido superbien, la verdad. Me ha dado un poquito de miedo porque había mucha gente", aseguraba la canaria en sus historias de Instagram.

"Me metieron una aguja para sacar el pus. No había mucha, pero me dijo que sí hay infección y que me tengo que apretar yo en casa", detalla acerca de la intervención por parte del médico.

Tras este susto, Amor Romeira pudo volver a casa sin ningún problema e incluso viajar a Gran Canaria para un compromiso profesional al que tenía que asistir.