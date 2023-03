Estos próximos días, Barcelona hierve de grandes propuestas de ocio y cultura. Comenzando por la gran dama del teatro Núria Espert, que protagoniza una adaptación escénica de una novela del escritor Alejandro Palomas en el Teatre Romea. El 'crooner' británico y 'enfant terrible' durante 25 años del pop-rock mundial, Robbie Williams, paseará su carisma este viernes y el sábado por el Palau Sant Jordi. Y la histórica sala Sidecar de Ciutat Vella celebra por todo lo alto y con música, cómo no, sus 40 años de ajetreada historia. Además, la ciudad estrena otro museo basado en las experiencias inmersivas: Ikono Barcelona, ubicado en el Centro Comercial Arenas.

La veterana actriz catalana Núria Espert frente al cartel del espectáculo 'La isla del Aire' en el Teatre Romea de Barcelona. ACN

'La isla del aire' de Alejandro Palomas, por Núria Espert

El director de escena y actor Mario Gas estrena este fin de semana en el Teatre Romea de Barcelona la primera adaptación tetral de la novela de Alejandro Palomas 'La isla del aire' (2005), primera parte de la trilogía 'El tiempo que nos une'.

Núria Espert capitanea el reparto femenino de la obra, que narra las peripecias de una familia de cinco mujeres en la isla de Menorca, guiadas por la anciana Mencía. La acompañan Vicky Peña, Miranda Gas, Teresa Vallicosa y Candela Serrat en esta historia en femenino sobre el duelo, la familia y los secretos que separan a los individuos.

Teatre Romea; Hospital, 51; Estreno el sábado 25 de marzo a partir de las 17.30 horas; Precio: a partir de 25 euros; teatreromea.cat.

Fotografía promocional del músico británico Robbie Williams. Sony Music / EFE

Robbie Williams, 25 años de éxitos en el Sant Jordi

El carismático cantante británico y una de las que fuera estrella de una de las primeras 'boy band' de finales del siglo XX, Take That, hace pasar la gira de celebración de su 25 aniversario en la música por Barcelona. Robbie Williams (1974) repasará sus grandes éxitos como solista en un concierto que ofrece el próximo viernes 24 de marzo y sábado 25 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La gira lleva por título 'XXV Tour 2023' y desde el coliseo musical y deportivo de Montjuïc, Williams repasará grandes temas de su carrera como 'Let Me Entertain You'; 'Feel'; 'No Regrets'; 'Rock DJ' o 'Angels'. Estos temas están recopilados en su último álbum, 'XXV'. Venerado en su país, atesora 15 premios Brit Awards.

Palau Sant Jordi; Passeig Olímpic, 5-7; Viernes 24 de marzo y sábado 25 de marzo; A partir de las 21.30 horas; Precio: de 50 a 128 euros; doctormusic.com.

El festival OFFF regresa a BarcelonaEl festival OFFF regresa a Barcelona Archivo

OFFF 2023

El Festival Internacional de Creativitat, Art i Disseny Digital de Barcelona OFFF, certamen de referencia con las últimas tendencias en los campos de la creatividad y el diseño reúne desde este jueves al próximo sábado 25 de marzo en su 22 edición a grandes nombres y estudios de prestigio de todo el mundo relacionados con la nueva imagen y estética del diseño, el arte y la cultura postdigital.

OFFF 2023 se puede visitar en el Disseny Hub Barcelona de la plaza de las Glòries e invita a más de 70 ponentes de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania o México. Los invitados de renombre son, entre otros, Alex Trochut, Brian Collins, Eddie Opara, Found, Framestore, Timothy Goodman o Gemma O'Brien.

Disseny Hub Barcelona; plaza de las Glòries, 37; offf.barcelona.

Un vestido escultórico de Azzedine Alaïa. Foto cedida por Moritz Feed Dog

Moritz Feed Dog

"La moda es cultura", ha esgrimido desde sus inicios a modo de eslogan, el Moritz Feed Dog, el certamen “único en su especie”, dedicado al cine documental sobre moda que se realiza anualmente en Barcelona. Un entorno idílico donde se generan opiniones alrededor de la industria y se fomenta el debate.

En el festival se ponen de manifiesto algunos valores positivos de la moda como la belleza, el talento, la identidad o la diversión con otros, que oscurecen el sector y cuestionan su impacto. "Desde sus inicios, el Moritz Feed Dog ha apostado por mostrar una mirada crítica que abarca distintos ángulos e invita a reflexionar sobre temas como la diversidad, la trazabilidad, la sostenibilidad o el maltrato animal", asegura Charo Mora, directora artística del festival.

Cines Aribau; Hasta el domingo 26 de marzo; moritz.feeddog.org.

Un viaje inmersivo en IKONO Barcelona. IKONO Barcelona

Nueva experiencia inmersiva: Ikono Barcelona

Con más de 10 increíbles instalaciones inmersivas e interactivas, IKONO abre sus puertas en el Centro Comercial de las Arenas en Barcelona para que jóvenes, adultos y familias puedan vivir un momento artístico y lúdico fuera de lo común.

El recorrido de una hora sumerge a los visitantes en un viaje sensorial a través de espacios como la "Sala de los Farolillos infinitos", donde ofrece un paseo surrealista entre luces y sombras.

Centro Comercial Arenas, Planta 3; Todos los días; Entradas: 18€; ikono.global.

La habitación Roja. Cedida

Fiesta sonora por los 40 años de la Sala Sidecar

40 horas sin parar de música y actividades celebrarán por todo lo alto las cuatro décadas de una de las salas de conciertos míticas de la ciudad de Barcelona, la Sidecar de la plaza Reial. Esta gran fiesta llena de sorpresas tendrá lugar entre los días 24 y 26 de marzo, de viernes a domingo, y además de actuaciones en directo incluirá vermuts, sesiones radiofónicas y podcasts en vivo.

Los promotores de este templo musical de referencia en la capital catalana han puesto de manifiesto este jueves su papel como "pista de lanzamiento" de artistas a lo largo de estas cuatro décadas. Músicos que de la escena emergente y, desde su escenario, se hicieron estrellas de alcance tanto nacional como internacional.

Las celebraciones comenzarán con fuerza el próximo viernes 24 de febrero con la fiesta '40 hour party people'. Arrancará a las 14 horas con la inauguración de una muestra de la artista Cristina Daura, un debate sobre la industria musical con la participación de los cantantes catalanes Gerard Quintana (Sopa de Cabra), Santi Balmes (Love of Lesbian) y The New Raemon, y con la actuación de Mushkaa (21 horas) o lo que es lo mismo, Irma Farelo, una artista de tan solo 18 años.

Ya en el sábado, proseguirá la conmemoración con una sesión de música de club. Cristina Daura exhibirá sus ilustraciones, que se caracterizan por usar una estética “infantil” pero con la perversidad de alguien que no acaba de estar bien de la cabeza.

Se irán alternando sesiones de 'podcast' y de radio en directo con la presentación del libro conmemorativo 'Este no es el libro del Sidecar' (narrado desde el punto de vista del Roberto Tierz, fundador y director de Sidecar desde 1982 hasta la actualidad), una chocolatada con música rock para niños (16.30 horas) y un concierto a cargo de La Habitación Roja (21 horas). Los valencianos se estrenarán en la Sala Sidecar en la segunda jornada de celebración, que acabará con otra sesión de club con los DJ Donovan, Clara Rigby o Monraker.

Sala Sidecar; plaza Reial, 7; Del viernes al domingo; sidecar.es.