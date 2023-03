IlloJuan responde a Paula Gonu y le quita hierro a la polémica sobre el acento andaluz: "Hablé con ella e intenté tranquilizarla"

Paula Gonu ha protagonizado una gran polémica este pasado fin de semana después de que se viralizase un clip suyo alabando el éxito de IlloJuan, a pesar de que "habla en andaluz".

"Seguro que el 70% ni le entiende", comentó. Unas palabras que rectificó después para aclarar que no estaba criticando el acento andaluz, solo comentando que las expresiones que usa IlloJuan pueden ser desconocidas para su amplio público de Latinoamérica.

En este tiempo, el malagueño ha estado de viaje y, este pasado miércoles, en su vuelta a los directos, ha comentado el tema. Ha asegurado que vio el comentario y "le dio igual": "Es algo que a mí no me afecta".

"Yo lo vi y me reí, rollo 'Aquí se va a liar', pero no sabía que se iba a liar tanto", ha reconocido. Además, ha confesado que habló con ella, que estaba llorando, e intentó tranquilizarla.

De hecho, ha comentado que él no siente "resquemor" ante Andalucía, sino que siempre ha recibido "cariño" y buenas palabras por su acento y su ciudad, Málaga.

"No sé si entiendo la que se lió", ha confesado, también recordando que ella "se refería a las expresiones" porque él "no tiene tanto acento". El problema radica en decir que la gente de Latinoamérica no le entiende, porque muchos del continente salieron a defender que sí le comprendían.

"Yo nunca he suavizado mi acento por pensar que no me van a entender. Siempre me ha dado igual", ha añadido, reiterando que nunca se ofendería por ningún comentario, en serio o no, sobre su manera de hablar.