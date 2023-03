Paula Gonu se disculpa con los andaluces tras su polémico comentario sobre IlloJuan: "Seguro que el 70% ni le entienden"

La influencer Paula Gonu, que recientemente ha dado el salto a Twitch, ya ha tenido su primera polémica como streamer al hablar sobre uno de sus compañeros, IlloJuan.

El youtuber malagueño es uno de los creadores de contenido de más éxito de los últimos años, conocido por su humor y los surrealistas juegos que emite en directo. Algo que la catalana quiso alabar hace unos días, pero que ha acabado explotando de una manera que no podía imaginarse.

Estando en directo, comentó que tiene "mucho mérito tener 40.000 personas" viendo su directo "hablando en andaluz": "Seguro que el 70% ni le entienden".

Paula Gonu chochona de mi corazon a los andaluces se nos entiende perfectamente que tu no tengas las neuronas suficientes no es mi problema y como que illojuan hace siempre lo mismo si el nota lo mismo se te pone con un juego de la ps2 de torrente que te juega al harry potter pic.twitter.com/JhzCwvtQn9 — ɐᴉɹɐɯ🌒 (@_LaaMarii) March 17, 2023

Sus palabras rápidamente se hicieron virales y enfadaron a muchos andaluces que están cansados de siempre el mismo comentario sobre su acento y su forma de expresarse.

Paula Gonu diciendo que qué mérito ser Illojuan, desde su casa, teniendo a 40k de personas viéndolo (hasta ahí todo bien) hasta que suelta: encima hablando en andaluz que el 70% seguro que ni lo entiende…………… QUÉEEEEEEEEEEE — ana (@an4cth) March 17, 2023

lo que ve paula gonu cuando abre un stream de illojuan pic.twitter.com/9Jmhcrf4zB — Lorena (@LorenaLawliet) March 18, 2023

Grande Andrés Contestando a Paula Gonu diseloo rey 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/zh0SgCt17W — ⚡️M.Escudero💭 (@MigueEscudero10) March 18, 2023

Aunque hubo muchos que no dudaron en reírse de la polémica, Gonu publicó varias disculpas después, pidiendo perdón una y otra vez con aquellos a los que había ofendido.

"Quiero pedir perdón sin 'peros' por no expresarme mejor en el directo y dar por hecho que se iba a entender lo que quería decir", ha comenzado, explicando que la conversión surgió a raíz de que ella aseguró que "IlloJuan es el mejor creador de contenido de los últimos meses".

"Sé como se pueden entender las palabras", ha reconocido: "No me refería al acento andaluz, sino a las expresiones que usa por ser andaluz, que le caracterizan muchísimo y que la gente de Latinoamérica puede que no hayan escuchado nunca y aun así le ven y se divierten con él".

🔴 ÚLTIMA HORA: IlloJuan responde duramente a Paula Gonu. pic.twitter.com/6dSkqWPu1U — Chesco Murillo (@chescoxz) March 18, 2023

Ha reconocido su error mientras espera a que la polémica pase, a pesar de que la gente continúa burlándose en redes sociales del asunto. Por su parte, IlloJuan no se ha pronunciado sobre el tema, aunque en muchas otras ocasiones se ha mostrado molesto de este tipo de comentarios.