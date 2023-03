Alaska, afectada por los rumores sobre la sexualidad de Mario Vaquerizo: "Me cuestionáis a mí"

Alaska ha asegurado que está "harta" del tema sobre los recurrentes comentarios sobre la sexualidad de su marido, Mario Vaquerizo. Preguntada por los reporteros, la artista asegura que, en un principio, los rumores sobre la sexualidad de Mario podrían haberse tomado como una broma, pero que, con el paso del tiempo, "cansa". "Es que me cuestionáis a mí", dice, visiblemente molesta.

"Es que empezamos hace 24 años. Es una vida", responde la artista. "No seamos inocentes. La gente mala, lo será toda la vida. Igual que la buena", comenta la cantante de Dramas y comedias.

La visita de Mario Vaquerizo a Déjate querer removió de nuevo el tema sobre los rumores acerca de su sexualidad. "Me dicen que soy maricón, que tengo mucha pluma", aseguró el miembro de las Nancys Rubias.

El matrimonio ha respondido recientemente a Jorge Javier Vázquez, que los acusó de ser "la gran decepción". La primera en hablar fue Alaska, quien aseguró que lo que el televisivo estaba contando era "su opinión" y que ella estaba en contra de todo lo que decía.

De hecho, la cantante aseguró que no se sentía "ni retratada ni dolida", y estas han sido las palabras con las que su marido, Mario, ha respondido. "Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo", ha asegurado a los medios, el cantante principal de las Nancys Rubias. Y es que, si hay algo que la pareja ha querido dejar claro, es que a ellos sus palabras no les han afectado.

"A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo, pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente", ha destacado el cantante para que no siguieran preguntándole por el tema.

De este modo, y haciendo una referencia a unos de los temas de su esposa, ha cerrado el debate contando que "no quiere dramas, solo comedias divertidas".