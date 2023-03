Mario Vaquerizo responde al duro mensaje de Jorge Javier Vázquez: "Me duele quedarme calvo, no las opiniones de los demás"

Mario Vaquerizo ha respondido finalmente a las polémicas declaraciones de Jorge Javier Vázquez. Tras las palabras del presentador en su blog de la revista Lecturas, en las que aseguraba que el cantante y su esposa Alaska eran "la gran decepción", ambos protagonistas han querido dar su opinión.

La primera en hablar fue Alaska, quien aseguró que lo que el televisivo estaba contando era "su opinión" y que ella estaba en contra de todo lo que decía. De hecho, la cantante aseguró que no se sentía "ni retratada ni dolida", y estas han sido las palabras con las que su marido, Mario, ha respondido.

"Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo", ha asegurado a los medios, el cantante principal de las Nancys Rubias. Y es que, si hay algo que la pareja ha querido dejar claro, es que a ellos sus palabras no les han afectado.

"A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo, pero las opiniones de los demás no me tienen que doler, hay que respetarlas, simplemente", ha destacado el cantante para que no siguieran preguntándole por el tema.

De este modo, y haciendo una referencia a unos de los temas de su esposa, ha cerrado el debate contando que "no quiere dramas, solo comedias divertidas".