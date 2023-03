Ares Teixidó destapa el mote que tienen los colaboradores de Telecinco y asegura que aún sigue "teniendo ansiedad"

Ares Teixidó fue, durante una época, uno de los rostros más habituales de Telecinco. Tras concursar en Gran Hermano VIP 3, la periodista pasó a colaborar en programas como Supervivientes o Gran Hermano. Sin embargo, y ahora que han pasado ya años de esa etapa profesional -y personal- de su vida, no dice guardar un buen recuerdo de ella.

Ares, ha hablado en Ding Dong El Podcast, de 8tv, de cómo vivió aquellos años en los que, como señala, se convirtió en personaje. "Convertirme en personaje fue lo peor que me pasó, me sentía superdebil y vulnerable", dice sobre el seguimiento de los periodistas por su vida privada. "Algún día les bajaba los cafés. 'Hace mucho frío chicos, ¿queréis algo?'", recordó. "Es que no voy a hablar, quiero que os vayáis", recordaba, sobre lo que les decía a los reporteros.

Además, ha rememorado el mote que les ponían a las personas que comentan los realities de Telecinco: "Nos llamaban 'los muñecos'. '¿Dónde sentamos a los muñecos?' '¿Cómo van los muñecos colocados?'", recuerda.

Ares también denuncia la ambición por salir en televisión: "Hay gente en la tele que mataría a su madre por salir. Y a cualquier nivel. En cualquier lugar. Me lo he encontrado aquí en 8tv".

Además, a pesar de que hace ya casi un lustro que no colabora en Mediaset, la periodista asegura que aun sigue sintiendo ansiedad por temas como la audiencia, algo, dice, muy presente en ese grupo de comunicación. "Por más años que pasen, en ningún contrato pone que tengas que tener ansiedad por el tema de las audiencias. Cada mañana en la ducha sigo teniendo esa ansiedad".