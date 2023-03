Lucía Rivera habla de su mala relación con Eva González: "Me habría gustado recibir alguna migaja de cariño"

Lucía Rivera siempre ha evitado hablar de su vida privada con los medios de comunicación. Sin embargo, ahora se prepara para lanzar su libro autobiográfico, Nada es lo que parece, en cuyo interior quedan resueltas muchas de las dudas que giraban en torno a la figura de la modelo. Entre ellas, cómo era su verdadera relación con la presentadora Eva González.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha dejado caer en más de una ocasión que no mantiene relación con la expareja de su padre, aunque siempre ha sido cuidadosa a la hora de hablar de ello. Ahora se sabe que el distanciamiento entre ambas siempre fue real.

"Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", dice la joven en su libro.

En sus páginas asegura que la relación con el diestro siempre ha estado marcada por altibajos, lo que marcó, de alguna manera, su adolescencia. Y esto se agravó cuando el torero decidió casarse con González. "La niña angelical y callada" pasó a convertirse en "una adolescente rebelde".

"Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", explica.