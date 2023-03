Guerra abierta en Twitter entre Pablo Iglesias y Elizabeth Duval: "Señora, hágame el favor de soltarme el brazo"

Con la moción de censura de Vox de fondo, Twitter se ha convertido este miércoles por la mañana en el campo de batalla entre Pablo Iglesias y la escritora Elizabeth Duval. Ambos han protagonizado un enfrentamiento en la red social a raíz de una publicación del exlíder de Podemos sobre los comentarios de la cadena SER acerca de la actitud de Pedro Sánchez hacia Yolanda Díaz.

El antiguo cabecilla de la formación morada ha criticado en Twitter la manera en que la emisora de radio calificaba la actitud del presidente del Gobierno hacia la vicepresidenta segunda, y la activista no ha dudado en responderle.

"Si hubiera un contador que tomara nota de las veces que en la SER repiten las palabras 'tándem' y 'ticket' para elogiar la generosidad de Sánchez dándole voz a Díaz, estallaría. Rara vez funciona lo que a PRISA le gusta como complemento del PSOE", ha escrito Iglesias.

A lo que Duval ha contestado, no sin intención: "No se trata de lealtad a Yolanda Díaz, por más que fuera Iglesias quien la señalara como sucesora. Se trata de velar por el bien del espacio político de la izquierda. A mí me sobra mucho este fuego amigo. Y ojalá, de corazón lo digo, Pablo rectifique a tiempo".

No se ha tomado bien la respuesta el expolítico, que ha afeado a la escritora su participación como colaboradora en laSexta, así como sus últimas decisiones laborales. Además, le ha pedido que no vuelva a acercarse a la formación de la que fue cabecilla.

"Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero, pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos", ha reprochado a la activista.

No se ha amilanado, no obstante Duval, que le ha recriminado al politólogo su cambio de actitud hacia ella: "Pablo, hace meses me invitabas a La Base y yo iba encantada. Hemos compartido Consejo de Redacción y periódico. No sabes lo triste que es el sectarismo que destila alguien a quien he admirado tanto como tú y lo mucho que desearía que las cosas fueran de otra manera. Un abrazo".

En la discusión han intervenido también otras personas, como la periodista ucraniana Margaryta Yakovenko: "Yo solo quiero que

Elizabeth Duval no me suelte del brazo. ¡Ay, qué bochorno!".