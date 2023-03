Díaz afirma que las listas de Sumar las elegirá "la ciudadanía" y emplaza a Belarra a aclarar si Podemos asistirá al acto del 2 de abril

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado este miércoles a la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, a explicar si el partido morado va a asistir al acto de Sumar del próximo 2 de abril, cuando se prevé que anuncie su candidatura. Dicho esto, ha asegurado que quien sea candidato por su proyecto político tendrá que ser elegido "democráticamente por la ciudadanía".

"Tiene que explicar la secretaria general de Podemos cuál es la decisión que toma", ha manifestado la vicepresidenta en una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, en la que ha llamado tanto a la ciudadanía como a los partidos políticos a la izquierda del PSOE para respaldar a Sumar, ya que en ese acto del día 2 "empieza todo": "un país a favor, hacia adelante y hacia el futuro". Díaz ha afeado a Podemos que todavía no haya entendimiento con Sumar "si está de acuerdo" con el mismo "proyecto de país". "Caminemos juntas, es lo que quiere toda España", ha pedido.

Además, ha mostrado su deseo de que el partido de Belarra e Irene Montero participe en el acto, afirmando que "no hay ninguna razón" para que los 'morados' no estén. Al mismo tiempo, ha agradecido a formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid, En Comú Podem, la Chunta Aragonesista o Alianza Verde su confirmación de asistencia, así como dirigentes como Ada Colau, Mónica García o Enrique Santiago. "Quiero que esté Podemos en ese acto, no hay ninguna razón por la que no pueda estar, es una fuerza importante en este país", ha expresado al ser cuestionada por si el partido morado puede ser el único que no asista.

Sobre la celebración de primarias que exige Podemos para poder alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar, Díaz ha lamentado haber sido elegida vicepresidenta "a dedo" por Pablo Iglesias y ha defendido que "nunca" se ha peleado por una lista electoral. Ha indicado que se siente orgullosa de ser vicepresidenta del Gobierno, aunque ha dicho que esa elección por parte de su antecesor en el cargo y exlíder de Podemos le ha costado. "A mí me han designado a dedo, lo acepté y me ha pesado", ha declarado Díaz, que ha considerado que, pese a ello, esa no es su forma de actuar.

Las primarias no son obstáculo

Acto seguido, la también ministra de Trabajo ha defendido que los liderazgos políticos deben escogerlos la ciudadanía. "No tengan duda de que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía", ha trasladado, antes de rechazar que este punto, el de las primarias, sea el "obstáculo" que frena el acuerdo con Podemos.

Según Díaz, Sumar va a ser un "revulsivo" en el "nuevo tiempo político" que ve en el país y la opción electoral que va a garantizar que pueda repetirse una coalición progresista en el Gobierno durante "la próxima década". "Estoy convencida de ello", ha sostenido. "Si lo que nos une es el proyecto de país, no hay nada que justifique no caminar juntos", ha reiterado Díaz, que ha querido aplaudir las ideas planteadas por los 35 grupos de trabajo de Sumar, que trasmiten que el país está "vivo" y tiene "muchísima luz"

Preguntada por si hay en estos momentos conversaciones con Podemos para desatascar la situación, Díaz ha salido al paso asegurando que ella no desvela negociaciones, si bien ha apuntado que desde el mes de enero están en contacto, al igual que con el resto de formaciones. "Nunca hemos dejado de hacerlo", ha dicho.

La vicepresidenta también ha manifestado que ayudará en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo a los partidos que se lo pidan, pero no ha desvelado ni dónde ni a quién, aunque ha trasladado que la van a encontrar "siempre ayudando" cuando sea posible. Así, ha explicado que su equipo está gestionando las "múltiples" propuestas que recibe para participar.

Moción de censura

En cuanto a la moción de censura de Vox, Díaz ha considerado que en el Congreso se ha evidenciado que "no hay alternativa" por parte de la oposición, a la que ha acusado de estar "simplemente en el 'no', en la destrucción" del Gobierno de coalición. "El emperador va desnudo y se llama Partido Popular", ha sostenido además, criticando la ausencia y el "silencio" de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Además, como ya hizo ayer en el debate, la vicepresidenta ha reprochado al candidato a presidente, el profesor Ramón Tamames, que desvirtuara un mecanismo como la moción al no presentar un programa de gobierno. En su opinión, lo que se ha transmitido desde Vox es "puro ruido". Díaz ha asegurado que esta moción ha demostrado que el Gobierno de Pedro Sánchez se toma las cosas en serio al incorporar al debate, frente a "lo extravagante", las preocupaciones de la sociedad.