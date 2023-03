Carmena arropa a Luis Cueto en su primer acto de precampaña con Recupera Madrid

Manuela Carmena asiste este jueves al primer acto de precampaña del líder de la agrupación de electores Recupera Madrid, Luis Cueto. Después de meses en la sombra, la exalcaldesa de la capital saldrá a la luz mediática en un desayuno informativo ofrecido por el Club Siglo XXI para arropar a su sobrino político y Coordinador General de Alcaldía durante el gobierno de Ahora Madrid, según confirman fuentes del entorno del todavía edil del Grupo Mixto a 20minutos.

La exregidora madrileña había expresado en más de una ocasión su apoyo a todas las fuerzas progresistas que en escasos dos meses concurren a las elecciones municipales del 28 de mayo para dar un vuelco a la Alcaldía, en manos de PP y Ciudadanos desde 2019. Pero todavía no se había dejado ver en público junto a ninguno de los candidatos que rivalizarán contra sucesor, el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

En la mañana de este jueves, Carmena escuchará desde el público las líneas programáticas de Recupera Madrid, un grupo de profesionales que, si recaban las 8.000 firmas que les exige la ley electoral, tendrán su papeleta en el superdomingo de mayo. No en vano, el modelo de esta agrupación de electores, ajena a las lógicas de los partidos políticos, se parece mucho a lo que ella concibió para la gestión de Madrid.

En la punta de lanza de Recupera Madrid figura Luis Cueto, quien, además de ser el sobrino político de la exjueza, ostentó el cargo de Coordinador General de Alcaldía durante su mandato, entre 2015 y 2019. Para muchos, Cueto era el 'alcalde en la sombra', pues simbolizó la figura de primer edil en multitud de instituciones como el patronato de la Casa Árabe de América o el del Teatro Real y se encargó de la sala de máquinas de Cibeles, monitorizando el trabajo de todas las Áreas de Gobierno.

Hace justo un mes, el marido de Carmena, el arquitecto Eduardo Leira, ya asistió a un evento protagonizado por Cueto y auspiciado por Nueva Economía Fórum. Entonces, la exalcaldesa prefirió ausentarse para que "su presencia no se interpretara en términos de apoyo hacia unos u otros", como revelaron fuentes de la agrupación a este periódico.

La aparición de Carmena en esta ocasión no es baladí después de que el PSOE, por boca de su candidata, Reyes Maroto, sondeará su apoyo y Más Madrid, con Rita Maestre a la cabeza, haya dejado caer la sintonía que siente la exjueza hacia su candidatura. Todos los partidos de la izquierda son conscientes de la admiración que muchos madrileños todavía le profesan a la exjueza, que en 2019 se alzó como ganadora de la elecciones, pero que no pudo gobernar por no conseguir amarrar una mayoría suficiente de concejales.

Propuestas Recupera Madrid

Por lo demás, durante el desayuno informativo, Cueto propondrá la creación de 21 residencias municipales en cada distrito, ayudas directas para sufragar los aumentos de precio de la vivienda y la creación de un Campus de cine junto a unos premios "Óscar" en Madrid. En otro orden de cosas, declarará que los puestos de asesor dependientes de los grupos municipales deben dejar de ser "una fuente encubierta de financiación de los partidos políticos" con representación en Cibeles. En ese sentido, el todavía edil del Mixto planteará su desafío a las formaciones actuales para que ciudadanos independientes y profesionales les arrebaten el bastón de mando de la capital.