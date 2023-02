El edil del Grupo Mixto Luis Cueto ha encontrado una cara conocida entre los asistentes este miércoles a la presentación de las líneas principales de su candidatura para las elecciones municipales del 28-M. Se trata de Eduardo Leira, arquitecto y marido de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019, que también fue jefa de filas de Cueto durante el mandato. La presencia de Leira en el acto no es baladí, pues la exjueza entró de lleno, queriéndolo o sin querer, en la precampaña a partir de que 20minutos anunciará hace menos de un mes que el PSOE sondeaba su apoyo a la alcaldable Reyes Maroto.

"A Manuela le hubiese gustado estar, pero no ha venido porque cree que podría eclipsar con su presencia el acto al que asista", comenta una fuente cercana a Cueto. Con todo, la exalcaldesa es partidaria de todas las fuerzas progresistas [Más Madrid, PSOE, Podemos y Recupera Madrid], según la misma fuente. Y es posible que a futuro partícipe en algún encuentro del espacio de la izquierda.

Cueto ha llegado al desayuno de Nueva Economía Fórum en taxi, como señal de apoyo a sus reivindicaciones contra el nuevo reglamento "que no obedece a ninguna petición real del sector sino a los intereses de las grandes plataformas y contra el que se manifiestan" esta mañana, ha explicado él mismo. Miembros del colectivo de “Familias del Taxi”, con quienes ha aparecido, han participado también en el desayuno.

Así, ante los miembros de su candidatura y numerosas figuras reconocidas del tejido empresarial, cultural, hostelero y profesional de Madrid, el concejal y candidato a la alcaldía de Madrid, Luis Cueto ha presentado un modelo de gestión basado en su experiencia, con un formato alejado de los partidos políticos y la "demostrada" capacidad de llegar a acuerdos para “ofrecer soluciones donde otros solo prometen o formulan deseos”.

El carmenista ha señalado que los estudios que manejan muestran que hay "entre 200 y 300 mil votos progresistas, que votaron en su momento a Manuela Carmena u opciones progresistas similares que hoy no se sienten representados por los viejos intereses de partido". Sin esos votos que no son capaces de obtener ni PSOE ni Más Madrid "no llegamos", ha recalcado Cueto, mostrando la necesidad de la candidatura de Recupera Madrid para lograr la alcaldía.

Ha concluído su intervención señalando algunas de las soluciones que proponen para Madrid en ámbitos de especial importancia:

Simplificación administrativa

"Para todos los ciudadanos, el principal problema del Ayuntamiento es la burocracia", ha explicado Cueto para anunciar la creación del área de simplificación administrativa, con el fin de hacer posible la "ventanilla única" de verdad. "Si metes un papel para realizar un trámite que no te mareen con requerimientos, cambios, obstáculos, etc. Que te pidan todos los requisitos para ese trámite concreto y te llamen cuando esté hecho" ya ha puesto como ejemplo la obtención del empadronamiento o las licencias, que estarán listas "en menos de un año".

Jóvenes

Para muchos madrileños y especialmente para los jóvenes el problema principal es la vivienda, según Cueto. "Emanciparse es cada vez más complicado en Madrid. No tenemos una solución mágica para resolver este problema, quien diga que la tiene está mintiendo", ha añadido ante de proponer algunas soluciones.

Por ejemplo, continuar la construcción de vivienda pública a un ritmo de mil al año. "En el siguiente mandato añadiremos cuatro mil viviendas más al parque público, alcanzando las 12 mil. Apoyar rotundamente los procesos de retracto de las viviendas vendidas a los fondos buitre". O impulsar fórmulas de colaboración público-privada que están en toda Europa para promover desde lo privado viviendas en alquiler a precios asequibles regulados por la administración. Por esta vía, asegura, “se pueden promover otras 5.000 viviendas a lo largo de la próxima legislatura”.

Personas mayores

Los mayores son los grandes olvidados de las administraciones, en palabras de Cueto, por ello propone la creación del área del Mayor, que apostará por mantener la atención presencial (ventanilla) y telefónica de manera directa en todos los distritos.

Clases medias

"Aunque el Ayuntamiento tiene poca capacidad de tocar los impuestos, nuestro compromiso es bajar el IBI a las clases medias. Todos los que tengan un inmueble de menos de 300.000 euros verán reducido el tipo al mínimo". Se incluirá, además, un programa de becas para libros y transporte como hay en otros municipios colindantes como Pozuelo, Boadilla y tantos otros.

Medioambiente

La propuesta pasa a primera línea, ya que Cueto anuncia la creación de la Concejalía del Calor puesto que "es uno de los mayores retos que tiene Madrid, ya que la Comisión Europea ha doblado las exigencias para cumplir los índices de calidad del aire, por lo que vamos a seguir actuando en las dos fuentes principales de contaminación: el tráfico y la climatización de los edificios".

Su candidatura apuesta por continuar las peatonalizaciones, reducción de espacio de circulación y potenciar el transporte público, por ejemplo, con la gratuidad a la vuelta de puentes y vacaciones, algo actualmente en funcionamiento fruto del acuerdo de Presupuestos).

Además de rehabilitar viviendas, consideran que la solución es regenerar. “Vamos a cambiar las viejas viviendas por otras nuevas, que sean de consumo energético casi nulo, y el coste de todo ello se financie con aumentos de edificabilidad que permitirán construir 100 viviendas donde hoy hay ochenta, por lo que aumentamos la oferta, mejoramos la eficiencia energética y hacemos que el bien de esos propietarios valga mucho más”. Esto hará que se mejore el valor de las casas de 2.000 familias.

De igual forma, Luis Cueto ha plasmado el compromiso de aportar soluciones en materia de salud, asegurando recuperar los centros de atención ginecológica y planificación familiar, así como incluir la Salud bucodental y tratar de forma urgente la situación de Valdemingómez.