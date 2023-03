Un entrenador de rugby no cumplirá con la condena de dos años de cárcel por abusar sexualmente de una alumna menor de edad 

Un entrenador de rugby ha aceptado dos años de prisión por abusar sexualmente de una alumna menor de edad en reiteradas ocasiones. El hombre no cumplirá esta condena al no contar con antecedentes penales, pero no podrá trabajar con menores durante diez años y tendrá que hacer cursos de educación sexual.

Durante el juicio, celebrado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, la Fiscalía pedía inicialmente seis años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a una menor de edad por unos hechos ocurridos a partir de 2016.

El hombre ha reconocido los hechos y ha aceptado la rebaja de la pena, de seis a dos años, tras haber alcanzado un acuerdo entre las partes por el cual ha consignado antes de la vista una indemnización a la víctima de 9.000 euros.

Aprovechaba los momentos a solas

Según relata la sentencia, desde 2016 el entrenador aprovechó su condición y confianza con la víctima para tocar su cuerpo, besarla en la comisura de los labios o fingir abrazos para rozarle los senos después de los entrenamientos y viajes de equipo. En otras ocasiones, tras finalizar algunos partidos, se sentaba en las piernas de ella y, bajo el pretexto de felicitarla, le indicaba que le gustaba la ropa interior que llevaba.

Desde 2016 y hasta octubre de 2019, el acusado mantuvo conversaciones de WhatsApp con la menor con la intención de sexualizar los vínculos, incitándola a enviar fotos desnuda, quedar a solas o participar en orgías con otros hombres.