La banca vive una semana fatídica: siete días de un terremoto cuya onda expansiva va de Estados Unidos a Europa

Los fantasmas de la gran crisis económica de 2008 han vuelto a sobrevolar los parqués de las principales bolsas a ambos lados del océano Atlántico: la caída del Silicon Valley Bank (SVB) ha provocado un terremoto financiero en apenas una semana que se ha notado con fuerza en Estados Unidos y en Europa.

El peor día fue el miércoles, al que la mayoría de analistas y expertos le agregaron el adjetivo de 'negro', especialmente reservado para aquellas jornadas en la Bolsa en el que las caídas son muy acusadas.

La caída del SVB se contagió a grandes bancos europeos como el Credit Suisse helvético o el BNP Paribas galo, cuyas cotizaciones se han desplomado esta semana y han hecho zozobrar un sistema como no se veía desde la pandemia del coronavirus, cuya mayor intensidad está cumpliendo su tercer aniversario.

La Bolsa de Madrid y el Ibex 35 no han sido ajenos a esta aciaga semana para la banca, y las caídas porcentuales en el parqué madrileño han presentado valores que no se veían en años. Así ha sido la progresión de la peor semana para las entidades de crédito en los últimos años:

Viernes 10 de marzo

Los efectos de la onda expansiva de esta nueva crisis empezaron a notarse cuando los reguladores financieros de Estados Unidos anunciaron el cierre del SVB por falta de liquidez e insolvencia.

Solo un par de días antes, el SVB, especializado en servir a start-ups, anunció que iba a buscar una ampliación de capital para tratar de hacer frente a sus problemas financieros, que le habían obligado a deshacerse de inversiones por valor de unos 21.000 millones de dólares, con unas pérdidas de unos 1.800 millones.

La noticia del cierre del banco provocó un desplome de Wall Street, y al mismo tiempo, una subida del 27% del índice de volatilidad VIX, también conocido como el 'índice del miedo' en Wall Street.

La zozobra ya se notó en las Bolsas europeas el viernes: Madrid, Londres, Milán, Frankfurt y París, cerraron la jornada con los principales bancos en rojo, con caídas como la del Sabadell (5,11%), el HSBC (4,59%), el Finecobank (4,58%), el Deutsche Bank (6,22%) o el Société Générale (4,49%).

Lunes 13 de marzo

El comienzo de la nueva semana, lejos de calmar las aguas, supuso más turbulencias que hicieron aumentar la preocupación de los analistas. Los mercados financieros mundiales registraron grandes pérdidas por el miedo de los inversores a que pueda haber más entidades afectadas por la misma situación y se repitiera la situación de 2008.

El IBEX 35 cayó un 3,51%, su mayor derrumbe desde junio de 2022, mientras que en otros países, el CAC 40 francés cerró en números rojos del 2,9%, el DAX alemán cayó un 3,04% o el FTSE 100 inglés un 2,58%.

En Madrid, las más afectadas eran las entidades financieras, con un desplome de más del 6% en todos los bancos cotizados en el IBEX.

En Nueva York, se registraba una ligera caída del Dow Jones Industrial del 0,28%, pero un fuerte desplome de las entidades financieras. El Western Alliance Bancorp y el First Republic Bank, que habían perdido un 75 y un 65% respectivamente en el arranque de la sesión, acabaron la jornada con una caída del 50 el segundo y del 23% el primero.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió a la palestra para defender la solidez del sistema bancario del país, después de la "rápida" actuación de las autoridades financieras, y destacar la importancia de reforzar la regulación bancaria.

"Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", dijo el presidente estadounidense.

Martes 14 de marzo

Las noticias de los últimos días pusieron sobre el papel una idea: las constantes subidas de tipos a ambos lados del Atlántico podrían estar causando un efecto indeseado y esta tensión de la cuerda podría provocar roturas imprevisibles.

En la Bolsa madrileña, se vivió una jornada en verde, si bien era la calma antes de la tempestad. En todo caso, el IBEX 35 repuntó un 2,23%, impulsado por el buen dato de inflación en Estados Unidos, y de esa tendencia positiva se beneficiaron también las entidades bancarias.

El Banco Sabadell, la entidad más castigada el lunes tras la resolución de las entidades estadounidenses, remontó un +4,50%. CaixaBank (+4,50%) y o BBVA (+3,42%) también mostraban robustas recuperaciones.

Respecto al resto de bancos cotizados, el Santander repuntó un 3,03%, mientras que Bankinter lo hizo un 3,02%. Unicaja Banco experimentó la evolución más tímida, repuntando un 2,06%.

El resto de parqués del viejo continente también cerraban en verde. Pero no sabían lo que les esperaba el miércoles.

Miércoles 15 de marzo

Las acciones de Credit Suisse cayeron en picado, un 30%, en la Bolsa de Zúrich, marcando un nuevo mínimo histórico: el Banco Nacional Saudí, su principal accionista, adelantó que no daría a la entidad suiza más asistencia financiera para hacer frente a sus maltrechas cuentas.

La noticia tenía su importancia, porque el Credit Suisse es uno de los 20 mayores bancos de Europa y uno de los 50 principales del mundo.

Las bolsas europeas se desplomaron como un castillo de naipes: el IBEX 35 cedió un 4,37%, la mayor desde que se halló la variante ómicron del coronavirus, a final de 2021.

Toda la banca cerró en negativo, experimentando caídas de hasta el 10% que llegaron a ser incluso mayores a lo largo de la jornada. Unicaja cedió un 6,06%; Bankinter, un 6,46%, Caixabank, un 6,72%; Santander, un 6,89%; BBVA, un 9,6%; y Sabadell, un 10,49%.

El miércoles fue igual de negro en el resto de Europa: la caída en la Bolsa española fue la segunda mayor de los principales parqués tras la italiana (-4,61%) y algo menos que la bolsa alemana (-3,27%), la francesa (-3,58%) y la británica (-3,83%).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino para intentar mantener un mensaje de calma. El jefe del Ejecutivo propuso "tranquilidad, prudencia y seguimiento" ante las preocupantes noticias, y recordó que "el sector financiero español está por encima de la media [europea] tanto en ratio de liquidez como de solvencia".

Mientras, el Banco Central Europeo (BCE) empezó a contactar con los bancos europeos que supervisa directamente para conocer qué posible exposición tenían a Credit Suisse, ante el derrumbe del banco helvético.

Tal fue la caída de esta entidad que el Banco Nacional Suizo (BNS) y la Autoridad Supervisora Suiza de los Mercados Financieros (conocida por las siglas FINMA), banco central y regulador financiero del país, respectivamente, anunciaron su intención de aportar liquidez al Credit Suisse "en caso de ser necesario".

Pero de nuevo de Estados Unidos llegaban malas noticias: las agencias de calificación S&P Global Ratings y Fitch rebajaron la calificación crediticia de otra entidad, el First Republic Bank (FRB), a la categoría de 'bono basura' ante la salida de depósitos de la entidad e, incluso, después de que los reguladores estadounidenses se comprometiesen a apoyar al sector bancario tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB).

Jueves 16 de marzo

El Banco Central Europeo mueve ficha. Lejos de plantear un freno a la subida de tipos, el Consejo de Gobierno BCE decide elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interpreta esta decisión como un "mensaje claro de confianza" en el sistema financiero europeo en medio de la crisis de Credit Suisse y Silicon Valley Bank.

De hecho, el IBEX 35 creció un 1,50% a cierre de la sesión del jueves, lo que le llevó a situarse en los 8.890,2 enteros.

Al mismo tiempo, las acciones de Credit Suisse comenzaban la sesión del jueves con un potente rebote del 32,59%, hasta los 2,25 francos suizos, después de que la entidad recurriera al Banco Nacional Suizo (BNS) para reforzar su liquidez en 50.000 millones de francos (unos 50.750 millones de euros).

A este clima optimista se sumaba la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que alejó la probabilidad en Europa de una crisis como la experimentada tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y dijo, que la exposición de las entidades españolas al Credit Suisse era "residual".

Viernes 17 de marzo

Mientras el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), se reunía este viernes de manera extraordinaria para evaluar la situación en los mercados financieros y el sector bancario tras las recientes turbulencias, las noticias volvían a ser malas.

Las acciones de Credit Suisse de nuevo caían más de un 11%, después de superarse la media sesión en la Bolsa de Zúrich. Peor aspecto presentaba el First Republic Bank, ya que sus títulos desplomaron cerca de un 31,5% a media sesión en Wall Street, hasta los 23,50 dólares (22 euros), a pesar de saberse que los grandes bancos estadounidenses estaban en conversaciones para rescatarlo.

En concreto, once bancos estadounidenses, entre ellos los cuatro más grandes (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo) anunciaron una inyección total de 30.000 millones de dólares (unos 28.180 millones de euros) en el First Republic Bank para fortalecer su liquidez y evitar su colapso.

En Madrid, el Ibex 35 cerró en los 8.719,3 enteros tras perder un 6,09% en la semana más negra de los últimos años, la segunda consecutiva en 'rojo'. Lo que queda por ver es si, a partir del lunes, las aguas se han calmado o sigue la tormenta en unos mercados financieros que vuelven a lidiar con los fantasmas de un pasado no tan lejano.