Los bancos centrales estudian ahora frenar las subidas de tipos tras el 'shock' del Silicon Valley Bank... y dar respiro a los hipotecados

Cuando la Reserva Federal estadounidense y el resto de los principales bancos centrales de las economías occidentales estaban preparando el anuncio de nuevas subidas de tipos de interés para seguir batallando contra la inflación, la caída de Silicon Valley Bank ha supuesto un seísmo en sus planes y ha asomado el fantasma que, durante meses, ululaba en algunos foros financieros: se estaba tensado mucho la cuerda.

En la caída de tres entidades financieras en los últimos tres días —Silicon Valley Bank, su filial en el Reino Unido y Signature Bank— ha influido sobremanera la escalada de los tipos. "Todo esto tiene que ver con la subida de intereses de la Reserva Federal y con el hecho de que, sin embargo, los bancos remuneren poco los depósitos", explica Jim Bianco, presidente del Bianco Research LLC. "Esto ha creado una marea de depositantes que buscan que se pague mejor sus ahorros".

El caso es que el Silicon Valley Bank (SVB), una entidad solvente que proveía soporte financiero a las starts-ups estadounidenses —y segura hasta la fecha— ha acabado quebrando, sus bonistas y accionistas han perdido su inversión y, eso sí, los depósitos de sus clientes han acabado siendo rescatados por el Gobierno estadounidense. No ha sobrevivido a la presión que el alza de tipos en el último año —ha pasado en apenas un años del 0% al 4,75%— ejercía sobre la captación de fondos para sus clientes. En otras palabras, financiarse era cada vez más caro. Uno de esos 'fantasmas' que sobrevolaban el enfriamiento buscado de la economía.

El Gobierno estadounidense y sus homólogos comunitarios en Bruselas se han afanado en tranquilizar a los mercados para evitar un efecto dominó que expanda el pánico a los depositantes y desemboque en otra gran crisis bancaria como la padecida en 2008 en la crisis de las hipotecas subprime y el derrumbe de Lehmann Brothers.

¿Qué va a hacer la Fed?

La Reserva Federal estadounidense se estaría replanteando ahora echar el freno de mano a las subidas de tipos de interés. La próxima semana semana estaba previsto que volvería a empujarlos en un cuarto de punto extra, hasta los cinco puntos redondos. Una medida que, los analistas de Goldman Sachs, creen que podría abortarse ahora tras observar que el shock del Silicon Valley Bank no solo se ha calmado tras el anuncio de Biden de que los depósitos están "asegurados" y que se "hará lo necesario" para que la intervención del SVB "no afecte a otros países"... sino que siete nueve entidades han sufrido duras pérdidas en la jornada de este lunes: el Western Alliance Bancorp perdía a media sesión un 75% de su valor, mientras que First Republican Bank caía un 65%.

"A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que se realice esa subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo", decía el banco estadounidense. La duda es si el frenazo será definitivo o solo una pausa temporal de la tendencia alcista de tipos hasta que pase la tormenta y se retomen las subidas en "en mayo, junio y julio".

¿Y el Banco Central Europeo?

El BCE siempre ha mostrado una actitud seguidista (y más conservadora) que su homólogo estadounidense en sus políticas monetarias al combatir la inflación. Así que se espera que si la Fed eche el freno, también lo haga el organismo presidido por la francesa Christine Lagarde a pesar de que ella misma enfatizara la semana pasada que se volverían a subir los tipos en medio punto en la próxima reunión del organismo en Francfort.

Evolución de los tipos de interés en los tres principales bancos centrales del mundo. Carlos Gámez

Pero Lagarde tiene un problema. La reunión del BCE es este jueves, una semana antes que la de la Reserva Federal. Así que deberá balancear estos tres días entre dos opciones: una, subir los tipos pese al shock bancario que se vive al otro lado del charco... o dos, mantener la idea de subir tipos y estrechar así el diferencial de 1,75 puntos con los intereses americanos, algo que redundaría en mayor atracción de capitales al suelo de la UE.

¿Hay motivo para el pánico?

Los analistas y economistas todavía evalúan el efecto de la subida de tipos en bancos, empresas y economía en su conjunto. "La quiebra de un banco no se limita al banco y sus accionistas, sino que pueden extenderse a un sector y una economía más amplios", indican desde DWS, el mayor gestor de activos de Alemania.

Aquí entra el llamado 'efecto de segundo orden', el comportamiento de los clientes con depósitos no asegurados en otros bancos que pueden optar ahora por una retirada exprés; de ahí que dos regionales como el Western Alliance o el First Republic se hundieran este lunes en el parqué.

"El efecto de tercer orden sería cualquier desbordamiento hacia empresas con balances débiles como las startups y el de cuarto orden serían las liquidaciones masivas y el contagio generalizado", apunta DWS.

De todos modos, ni el gestor alemán ni el resto de expertos ve semejanzas con la gran crisis financiera de 2008: "El número de empresas que podrían verse afectadas es demasiado pequeño, en comparación con el enorme tamaño del mercado inmobiliario estadounidense que causó enormes pérdidas en 2008". Los bancos, además, gracias a protocolos de solvencia como Basilea III, están en una posición mucho más sólida en términos de financiación y supervisión que antes de la crisis financiera.

¿Cómo afectará a las hipotecas?

El frenazo a las subidas de los tipos de interés sería un respiro para los hipotecados con tipo variable, que en España se cuentan como mayoría. Al estar referenciado al euríbor la mayoría de estos préstamos, cualquier subida de tipos acaba elevando la cuota a pagar a su entidad cada mes. Con la última subida de tipos el euríbor se encamina el 4% y esto implica un alza anual de unos 3.600 euros para una hipoteca media de 1500.00 euros a pagar en 25 años (es decir, unos 300 euros más al mes).

Evolución del euríbor Henar de Pedro

Un parón en el alza de tipos, por lo tanto, conllevaría una congelación en el alza de las hipotecas, al menos de forma temporal hasta que los bancos centrales redefinan sus estrategias. Y podría ser el punto de inflexión que esperaban los hipotecados para que se produzca una desescalada de sus cuotas si la inflación, en los próximos meses, fuera a la baja y se acercase a los niveles del 2% que el BCE se marca como objetivo.

De momento, no es lo que está sucediendo. En Francia, el IPC se alzó hasta el 7,2% en febrero frente al 7% registrado en enero. Y en España, la inflación avanzó hasta el 6,1% tras el 5,9% registrado a comienzos de año.