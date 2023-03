¿Están en riesgo los ahorros de los españoles ante la caída de Silicon Valley Bank y una posible crisis financiera?

La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), una de las entidades financieras más relevantes a nivel internacional, ha desatado el pánico entre los principales mercados bursátiles ante el temor de una nueva crisis financiera como la ocurrida en el año 2008. Esta entidad, que dispone de una importante cartera de clientes tecnológicos, fue intervenida este viernes por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (CFSD) por las dudas sobre su liquidez y solvencia. Asimismo, los reguladores financieros anunciaron medidas para garantizar la protección de todos los depósitos y fondos de los clientes de la entidad.

Tras la caída de SVB, Wall Street cerraba el pasado viernes en rojo y el índice de Dow Jones de Industriales caía un 1,07%. Pero no han sido las únicas bolsas afectadas, ya que todos los mercados financieros a nivel mundial han registrado importantes pérdidas este lunes. En el caso de España, la bolsa se desplomaba un 3,51%, su mayor descenso desde junio del año 2022. Sin embargo, este martes la situación se ha calmado, y las bolsas europeas se están recuperando.

Entonces, ¿están en peligro las entidades bancarias españolas? Como detallan los expertos del comparador financiero HelpMyCash, las acciones del IBEX 35 registraban una bajada este lunes. CaixaBank caía un 5,5%, el Santander un 6,4%, BBVA un 8,1% y el Sabadell un 9,8%. No obstante, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que el sistema bancario español "tiene una situación saneada de sus balances".

"No se puede comparar con 2008"

En este sentido, los bancos españoles "no tienen una exposición directa" a Silicon Valley Bank y, según Calviño, no consta "ninguna exposición concreta a los bancos que se están viendo ahora mismo afectados". De esta manera, la cofundadora de HelpMyCash, Olivia Feldman, confirma que los ahorros de los españoles no están en peligro, "siempre y cuando no vayamos todos corriendo a sacar nuestro dinero del banco".

La incertidumbre se cierne sobre los mercados mundiales pero, según el Instituto Español de Analistas, esta situación "no se puede comparar con la que se generó con la quiebra de Lehman Brothers en 2008". Además, conviene tener en cuenta que el modelo de la banca europea es diferente al de Norteamérica y "no están tan involucrados en los negocios de las compañías tecnológicas".

¿Qué prevén los expertos?

"El problema de las quiebras es el efecto contagio", añaden desde HelpMyCash. Esto se debe a que, en momentos de crisis, "el pánico se apodera de los ahorradores, pero es el peor enemigo de la banca". Como subraya Feldman, no hay motivos para pensar que lo ocurrido vaya a generar una crisis financiera global y que, concretamente, vaya a afectar a España.

Respecto a las acciones de la banca española, "estos valores suelen corregirse en momentos de incertidumbre y no olvidemos que la banca ha vivido su particular rally alcista durante los últimos meses", añade la experta. "No creemos que vaya a haber efecto contagio real como en 2008. Es un caso más o menos peculiar. Esperamos un par de semanas agitadas en la cotización de los bancos, pero queremos trasmitir calma y que esto no tiene nada que ver con 2007", indica a 20minutos Borja Rivera, profesor en EAE Business School y asesor en GVC Gaesco.