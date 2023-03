Blas Cantó ha seguido los pasos de Carlos Marco, excompañero de Auryn, y ha concedido una entrevista muy sincera y personal en Animales humanos, pódcast de Ibai Vegan. Y, en ella, además de confesar que quiso renunciar a ser el representante de Eurovisión en 2020 y 2021, también ha hablado sobre una de sus últimas canciones que fue muy comentada.

El bueno acaba mal es un tema en el que hablaba de un amor del pasado, y él mismo confesó que fue una historia con un chico que vivió hace diez años: "Estuve con un chico durante dos años. Dejé todo por él, mientras él llevaba una doble vida. Además, tonteaba con todos delante de mí y eso dolía. Cuando me dejó, me enteré de que se había liado con varios estando conmigo". Además, aseguró que este joven hizo una campaña contra él.

Rápidamente, sus fans consideraron que se trataba de Álvaro Gango, exintegrante de Auryn, pues Blas Cantó utilizó "smile" como hashtag, término que se relacionaba con su excompañero.

Ahora, el artista murciano ha hablado de su trilogía de canciones: El bueno acaba mal, Marte y A fuego. Pero, curiosamente, la primera que todos relacionan con Gango no la escribió el propio Blas.

"Es un tema que yo no escribí, es del catálogo de Leroy Sánchez. Así que todas las responsabilidades se le piden a él", ha bromeado el artista. Por tanto, fue este compositor, autor de SloMo de Chanel, quien creó este tema, pero cantado en femenino.

"Le dije: 'La quiero grabar, pero voy a cantarle a un chico'. Esta historia me representa un montón y necesito hablar de eso. He ido mucho a terapia pero no he terminado de sanar", ha relatado.

Después, ha narrado todo lo que ya confesó sobre una "campaña bastante negativa" que descubrió que venía "de cierto lado": "Oí muchas cosas que no me gustaron de dentro, y de fuera también, obviamente, pero es que lo de fuera estaba jaleado desde dentro. Y eso era lo que a mí me dolía".

Ibai Vegan le ha preguntado si él contó en algún momento que este tema iba dirigido a un excompañero de Ayrun, pero él lo ha negado. "No, realmente no lo aclaraba en ningún sitio. Ya te digo que la imaginación es muy amplia. No lo aclaré nunca", ha respondido, sin entrar en más detalles.

Después, ha hablado de sus otras dos canciones: Marte, que es un tema que muestra un Blas Cantó más animado y fiestero; y A fuego, que salió hace pocas semanas, que hace referencia a los fantasmas del pasado.

"Dejando claras las intenciones del futuro: 'quiero que no me persigas más, ni en mi cabeza, ni en la calle'. Dicen 'en Madrid no te encuentras a tu ex'. Joder, madre mía", ha sentenciado.