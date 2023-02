Cantante, compositor, director musical en Mask Singer y colaborador de televisión y radio. Carlos Marco no ha dejado trabajar desde que saltó al foco mediático, gracias a su éxito con Auryn. Actualmente, tiene su propio grupo, Mantra, con el que lleva desde principios de 2020, pero fue aquella boyband que estuvo en activo de 2009 a 2016 la que le lanzó a la fama.

El artista alicantino ha acudido recientemente a Animales humanos, pódcast de Ibai Vegan, en el que ha hablado de su nueva banda, el fenómeno fan o cómo vivió la fama, pero también se ha pronunciado sobre sus cuatro excompañeros: Blas Cantó, Dani Fernández, David Lafuente y Álvaro Gango.

"Con Dani y con Blas me llevo superbién. Con Blas tengo una relación muy cercana, siempre la he tenido, y con Dani también, pese a que nos vemos menos", ha confesado. "Blas es como un hermano para mí. De hecho, se lleva con mi familia, con mi madre habla por WhatsApp".

Sin embargo, el cantante de 32 años ha asegurado que no tiene relación con el resto: "Con los otros dos nada. De Álvaro no sabemos nada ninguno. Nos juntamos porque falleció una persona de Los40 que se había portado muy bien con nosotros e hicimos un grupo para mandarle una corona de flores, y es todo lo que hemos hablado".

"Hay grupos antiguos de WhatsApp en el móvil pero no funcionan", ha añadido. "Álvaro desapareció (...) Le tengo mucho respeto porque nunca se ha metido en nada, nunca ha puesto ningún problema con nada después".

"Se acabó (el grupo), imagino que él tuvo su proceso, me puedo imaginar que para él fue duro", ha opinado. "Él ha sacado su música después pero, por suerte o por desgracia, no se está dedicando a la música. No sé si quiere, a lo mejor no".

Con David Lafuente es diferente, pues ha tenido alguna aparición televisiva en programas como Sálvame hablando del grupo. "Con David tuve relación después. De hecho, yo tenía un canal de YouTube, se vino, grabó unos vídeos conmigo. Lo que pasa es que después empezó a salir en la tele hablando y todo eso y mira... No comulgo", ha defendido. "Prefiero mantenerme completamente al margen y ni siquiera opinar".

"¿Fue desde que salió en televisión? ¿Los tres cortasteis con él?", le ha preguntado Ibai Vegan, a lo que el invitado ha respondido que sí: "Es verdad que tampoco había una relación muy cercana. Éramos amigos, pero con algunos había una hermandad mucho más grande y con otros menos. Y cuando se acaba el grupo se nota. Y más si sales en los sitios diciendo cosas".

"Nadie me prohibió decir que me gustaban los chicos"

Otro de los asuntos que ha abordado Carlos Marco ha sido también referido a unas declaraciones de Lafuente en televisión sobre cómo vivió su homosexualidad en Auryn. "No podía decir que era gay. No es que me lo prohibieran, pero en cierto modo sí que era así", declaró. "Esto fue un paso hacia atrás. Lo de Auryn fue como volver otra vez al armario".

Por su parte, el invitado de Animales humanos ha contado su propia experiencia, bastante diferente a la de su compañero: "A mí nadie me ha prohibido nunca decir que yo era gay o que tenía novio o que me gustaban los chicos. Jamás".

"Lo que sí que me han dicho es 'vas a un público de niñas'. Pero no por la condición sexual, sino por la manera de actuar. No puedes salir fumando o con una copa en la mano", ha añadido. "Es que entre los que nos veía había gente de 8 y 9 años".

"Me decían 'no te desfases de fiesta', pero en el tema de la condición sexual nunca han entrado", ha asegurado. "En la época en la que estábamos no se sabía cómo la gente iba a reaccionar y no te recomendaban decir 'sí, sí, di que te gustan los chicos'. Evidentemente, eso no te lo decían".