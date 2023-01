David Lafuente, exintegrante del grupo español Auryn, será uno de los concursantes de la gala especial del Mediafest night fever, 'Segundas oportunidades'. Este viernes, el cantante intentará demostrar que merece, al igual que sus excompañeros del grupo, tener una carrera musical, y se ha pasado por Sálvame para expresar algunos de sus deseos.

Hasta el año 2016, la boy band se separó. Desde entonces, este cantante no tuvo una carrera en solitario. Aunque Auryn fue todo un éxito, el cantante ya ha hablado en Telecinco en otras ocasiones que no le permitían decir que era gay por la presión del momento.

Terelu ha recordado la admiración de María Teresa Campos por el grupo musical: "Mi madre era prácticamente vuestra madrina". Por su parte, el cantante se ha mostrado agradecido: "En primer lugar, quiero dar las gracias a Mediaset. Me siento muy privilegiado porque me sigáis tratando así".

"Me voy a emocionar y todo", ha expresado Lafuente. En cuanto al éxito que tuvo con Auryn, ha rememorado lo que sentía en aquel momento: "Era una época en la que pensaba que el éxito era eterno. Me creía el rey del mundo, que el mundo estaba hecho para mí y que iba a ser así siempre".

"Luego te das cuenta de que la vida era otra cosa. Ves otra realidad, vas creciendo, vas madurando, te van pasando cosas buenas y malas...", ha explicado. El artista se ha mostrado optimista: "Yo siempre he proyectado positividad en mí, pase lo que pase".

"La vida es muy corta para pasarla sufriendo", ha declarado el joven. Asegura que sigue escuchando canciones del grupo: "Mi madre es la mayor fan de esa etapa, y siempre me la recuerda". Ya no le entristece, lo recuerda como parte de él.

"No todo el mundo consigue estar bien después de eso. Yo ahora estoy bien, pero he tenido que pasar un proceso psicológico para lograrlo", ha confesado Lafuente. "Mi pareja ha sido un pilar fundamental en mi vida", ha declarado. "Decidí acabar con lo que me hace daño, y tirar para adelante", ha expresado.

David Lafuente ha lanzado un mensaje para las situaciones complicadas: "Quererte tú primero para que te quieran fuera". Finalmente, el cantante se ha mostrado emocionado por lo que le espera en el Mediafest night fever.