La revista Harper´s Bazaar abre su número de febrero con una entrevista a Tamara Falcó. Fue el pasado martes cuando se dio a conocer un adelanto sobre sus declaraciones, en las que ha hablado de planes de boda con Íñigo Onieva tras darse una segunda oportunidad.

El programa Ya es mediodía ha sido conocedor por parte de Alberto Pinteño, redactor jefe de la revista, de más datos en exclusiva sobre este encuentro con la marquesa de Griñón.

El poliamor, la mentira y la maternidad son otros de los platos fuertes sobre los que la socialite ha respondido. "Será supernormal" comenta del primero, "pero no es lo que yo quiero", alega.

"Yo lo que quiero es alguien que me quiera, que me sea fiel, en la que pueda confiar y hacerme mayor juntos, sabiendo que esa persona es mi apoyo constante en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. Hasta que la muerte nos separe", es la idea del amor que comparte Tamara Falcó.

En relación con la mentira, asegura que "es un arma de doble filo porque es para bien y para mal". Ella misma se autopregunta: "¿Preferiría estar viviendo una mentira?", ofreciendo una respuesta es contundente: "No. Prefiero mil veces que salgan a la luz las cosas. No me gustan las mentiras".

Con el tema de la maternidad, la hija de Isabel Preysler se reafirma en que ella entiende esta situación vital como "parte del fruto de una pareja que se quiere".

"Vengo de una familia dividida y mi sueño siempre ha sido poder construir un hogar feliz y una familia. Y no, no siento el deseo de la maternidad tan fuerte como para sacrificar eso", apunta.

Con estos fragmentos, Pinteño comenta que esta entrevista se realizó el pasado 3 de enero y que tenían otra con fecha del 20 de diciembre, días antes de la reconciliación con el empresario, con declaraciones muy diferentes a la que va a ser publicada.