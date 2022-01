Fue en verano de 2016 cuando Auryn se separó definitivamente y sus integrantes (Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández) tomaron caminos diferentes, con mayor o menor éxito en el mundo de la música. Ahora, más de 5 años después, algunos recuerdan esa etapa con cariño, pero cierto resquemor por algunas de las cosas vividas.

David Lafuente es uno de ellos, pues el cantante, que confesó su homosexualidad públicamente en 2019, acudió este martes a Sálvame para contar lo doloroso que fue tener que ocultar su orientación por estar en Auryn.

"No podía decir que era gay. No es que me lo prohibieran, pero en cierto modo sí que era así", confesó a Jorge Javier Vázquez. "Yo entiendo que trabajábamos para un público femenino y había que mantener la imagen, pero...".

"Yo con mi entorno era libre. Pasé mucho de pequeño, y llegué a Madrid y para mí fue: 'Sal del armario a empujones'. Vivir la vida, conocer gente liberal", explicó. "Y, de repente, esto fue un paso hacia atrás. Lo de Auryn fue como volver otra vez al armario".

David Lafuente, sobre la masculinidad tóxica, el miedo a ser uno mismo y la LGTBIfobia que rezuma la cabeza de muchos de los que están al frente de la industria de la música pic.twitter.com/hq7AL54PyY — Álex Ander (@ander_jou) January 19, 2022

"No podía frecuentar sitios de ambiente", contó el joven de 33 años. "Encima era un chico rebelde que venía de estar escondido y sufrir, y tenía ganas de liberarme y salir. Yo era un chico de 22 años con un grupo de amigos LGTBI, tenía novio".

"Mi vida no la cambié, intenté seguir siendo yo, aunque eso me trajo problemas. Era como la oveja negra, constantemente eran regañinas, me decían 'te han visto aquí, van a salir fotos, te han visto con alguien'. En cierto modo pasaba miedo", añadió. "Me daba miedo todo, fui a terapia durante muchos meses".