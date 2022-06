Blas Cantó confiesa un amor del pasado en su nueva canción y sus fans señalan a un excompañero de Auryn: "A buen entendedor"

Han pasado ya seis años desde que Auryn, la boyband española más aclamada de la última década, decidiera separarse. Cada uno de sus integrantes siguió con sus carreras musicales en solitario, algunos con más suerte que otros.

Blas Cantó es uno de los excomponentes de esta banda a los que no le ha ido nada mal después de la ruptura. Participó en Tu cara me suena, donde se proclamó ganador de la quinta edición, y se postuló como representante de España en Eurovisión 2020, pero debido a la pandemia tuvo que retrasar su candidatura a la edición de 2021.

Dentro de su discografía, cuenta con un álbum de estudio, Complicado, y varios sencillos, entre los que destacan Universo y Voy a quedarme (las dos canciones con las que se presentó a Eurovisión), así como la versión de esta última en inglés contando con la colaboración del artista inglés James Arthur.

Ahora, el murciano vuelve a la industria con El bueno acaba mal, su nueva canción que saldrá a la luz el próximo jueves 16 de junio. Pero su anuncio en las redes ha traído un bombazo que nadie se esperaba.

El intérprete publicó un vídeo en TikTok en el que explica mediante textos el significado de la letra de la canción a la vez que la canta. "Esto ocurrió hace diez años. Estuve con un chico durante dos años. Dejé todo por él, mientras él llevaba una doble vida. Además, tonteaba con todos delante de mí y eso dolía. Cuando me dejó, me enteré de que se había liado con varios estando conmigo", son las primeras declaraciones que da.

Prosigue comentando que este chico hizo una campaña contra él y que debido a esto, le ha escrito muchas canciones que "ha tenido que escuchar en la radio, de fiesta" y espera que este nuevo tema "lo baile mucho".

"Esta es parte de mi historia, y ahora que ya me he recuperado, puedo cantarlo y gritarlo", es el texto con el que acompaña al vídeo que cuelga en TikTok, acompañado de un hashtag en el que escribe "smile".

Estas confesiones, y sobre todo el hashtag, han hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales por parte de sus fans, muchos de estos también seguidores de Auryn. El término smile es el que se le atribuía a Álvaro Gango durante los años en los que la banda funcionó, por ello que los seguidores señalen a este como el chico misterioso del que habla en su nueva canción.

"La gente lista ya nos olíamos esta historia", "Solo las que llevamos aquí muchos años sabemos quien es el ex", "El segundo hashtag es que grito" y "Si no fuiste del fandom de Auryn no lo pillarás", son algunos de los comentarios especulativos que se pueden leer en la publicación, incluso en ellos se puede ver a Carlos Marco, otro de sus excompañeros del grupo comentar: "Ays amigo".

algún día tenía que pasar. Se dice el pecado, pero no el pecador. A buen entendedor… #ELBUENOACABAMAL 💙https://t.co/5THsxJHbEX — Blas Cantó (@BlasCanto) June 14, 2022

También ha hecho declaraciones en Twitter a la hora de anunciar este single: "Algún día tenía que pasar. Se dice el pecado, pero no el pecador. A buen entendedor…"

Pero, por el momento, no hay confirmaciones de que estas suposiciones por parte de sus seguidores sean ciertas, aunque si es verdad que el intérprete ha pedido a la gente que pare con los comentarios y el hate, ya que asegura que "debía la historia, no el bullying".

¿Qué es de Álvaro Gango?

Del que no se sabe mucho es de Álvaro Gango. Cierto es que el cantante anunció a finales de 2021 que volvía a la música con Movimiento pionero, un proyecto lleno de "inspiración, optimismo y valor", pero del cual no se ha sabido nada más.

El madrileño tampoco se muestra activo por sus redes sociales, ya que su última publicación en Instagram es deseando un "Feliz Año Nuevo" a sus seguidores y su última interacción por Twitter es de finales de marzo, donde compartió una charla de la deportista Teresa Pelares.