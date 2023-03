El PP hace alarde de su indiferencia ante el discurso de la moción de Tamames

La plana mayor del Partido Partido Popular decía este jueves no haber sacado tiempo para leerse las 33 páginas del discurso que, a priori, pronunciará Ramón Tamames la próxima semana durante la moción de censura de Vox. Un discurso sobre el que los parlamentarios llevan semanas especulando, desde que el profesor anunciara su candidatura para intentar arrebatar la presidencia a Pedro Sánchez. Se trata de un "dictamen" -en palabras de Tamames- que publicó eldiario.es la noche anterior y sobre el que el PP evitó pronunciarse al día siguiente. Ni siquiera después de que Vox pidiera al PP que reflexione sobre su abstención y vote a favor de la moción.

El presidente del PP quiso restar importancia a este debate ante las preguntas de los periodistas. "No he tenido tiempo de ver el discurso de Tamames, ni siquiera sé si es suyo", ironizó ante los medios trece horas después de la filtración. Pese a no conocer el contenido -o eso dijo-, Alberto Núñez Feijóo aseguró que "no será una moción de censura, sino un dictamen sobre la situación de España".

En esta línea es en la que movió su equipo. Ya fueran miembros de la dirección o diputados, la mayoría insistió en que no le había picado la curiosidad por conocer los argumentos con los que Tamames se enfrentará a Sánchez. Ni siquiera teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Popular participará del debate y que los ojos estarán puestos sobre ellos como principal fuerza de la oposición.

Los pocos populares que admitieron habérselo leído "en diagonal" coincidieron en que es un discurso en el que difícilmente pueden estar en contra, ya que solo analiza la situación actual que atraviesa el país, pero que no aporta ninguna propuesta. "Casa con la línea del PP y con la de los españoles", dijo una diputada señalando la calle desde el patio del Congreso.

"No es programático, solo analiza la actualidad. No hay nada que me llame la atención en contra", sostuvo a este medio otro parlamentario por los pasillos de la Cámara Baja. "Es una intervención de tertuliano opuesto al Gobierno actual. Una sucesión de retazos que no refleja proyecto alguno, lo que es lógico porque él no lo puede representar", aseguró este mismo diputado, para quien el mero hecho de comentar el texto suponía "jugar la payasada" de la moción.

Otra popular tildó el texto de "académico y discursivo". Y aunque reconoció que es "imposible no estar de acuerdo en cosas", también enmendó la mayor. Como sus compañeros, compartió la idea de que lo que pronunciará Tamames "no es una moción de censura para elegir al presidente del Gobierno", a lo que sumó la traba de las condiciones físicas del candidato de 89 años. En Génova, directamente, evitaron tratar el tema.

La filtración no evita la abstención

Asimismo, en el PP manejaban la teoría de que la filtración del borrador forma parte de una "estrategia comunicativa" de Vox, con la que aspira a tomar el protagonismo durante los días previos a la moción y, además, buscan convencer al PP para que cambie su sentido del voto. El presidente de Vox, Santiago Abascal, no escondió su interés por el apoyo de los populares. "Sería deseable que la oposición practicase su moderación, que lean el borrador y piensen si deben cambiar el sentido de su voto ante una tesitura entre la continuidad del Gobierno o un cambio para España".

A lo que Feijóo respondió más tarde ante los medios que lo más sensato para el PP es la abstención. "No le vamos a dar una victoria en el Congreso al PSOE, porque lo que queremos es derrotarle en las urnas. No apoyamos la decisión de presentar una moción de censura cuando estamos en campaña electoral y vamos a intentar que cambie el Gobierno".