Mónica García reconoce su "error" sobre el bono para consumidores vulnerables que recibe: "Voy a estudiar cómo devolverlo"

La líder de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha reconocido este miércoles su "error" tras saberse que su familia recibe el bono para consumidores vulnerables. "Se lo pregunté a mi marido y pensé que era un recibo devuelto, algo de bajada de impuestos... No pone nada de un bono social. Si te pone 'Ayuda del Estado por bono social térmico' te salta la alarma, pero no lo pone. Tengo 3 hijos pequeños pero no lo necesito", expresó en una entrevista en la Cadena Ser. "Voy a ver cómo devolverlo", añadió la portavoz de la oposición madrileña.

"Esto se ingresa en una cuenta que tenemos de gastos, transferencias, impuestos... Una que tenemos común. Está a nombre de mi marido pero yo tengo acceso. Él es el que lo gestiona. A mi me ha costado llegar al recibo. Es de diciembre de 2022", desarrolló García, que asumió que había sido "un día complicado" para ella.

Unas horas antes, eso sí, había criticado que el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, recibiera la misma ayuda. "La situación no es comparable. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y Ayuso están tratando de hacer creer que todos son iguales, pero nada más lejos de la realidad. Por eso, hay que hacer algunas aclaraciones, pues hay una diferencia clave, que es la ética pública, que se declina en un problema de hipocresía y otro de indecencia", indicaron entonces fuentes de Más Madrid.

Mónica García había pedido de hecho la dimisión de Ossorio por hablar de "paguitas y luego beneficiarse de ellas". Para la líder de la oposición, resulta "indecente" porque Ossorio ha declarado "1,5 millones de euros de patrimonio, más otros bienes, más el sueldo de 100.000 euros".

Esas "indecencias" llevan a "la dimisión o el cese inmediato, no en diferido, como con el señor Enrique Ruiz Escudero. "Dimita hoy por vergüenza, por saltarse todas las líneas de falta de ética pública", reclamó la diputada autonómica justo antes de reconocer su propio caso y pedir disculpas por él.