Alma Bollo, asistida por los médicos tras pisar una navaja multiusos en 'Supervivientes'

No es la primera vez que la hija de Raquel Bollo, Alma Bollo, recibe asistencia médica durante su paso por Supervivientes. De hecho, hace tan solo unos días que ella y Adara Molinero tuvieron que ser asistidas en mitad de una prueba. Ahora, ha vuelto a ser atendida por los médicos tras pisar por accidente una herramientas multiusos.

La joven de 23 años se encontraba en la playa junto a sus compañeros intentando hacer fuego para llevarse una recompensa. Justo en ese momento, Alma dio un paso atrás y, sin darse cuenta de que la herramienta estaba en la arena, pisó una navaja multiusos, que le provocó una herida en el pie derecho.

La concursante gritó de dolor y, cuando se percató de que su pie empezó a sangrar, se apoyó en sus compañeros. "Me voy a marear y todo con la sangre", expuso algo molesta por lo sucedido. En tan solo unos instantes, los médicos entraron con el fin de curar la herida y evitar que esta se infectara.

Tras recibir asistencia médica, la joven volvió a la playa y su equipo no dudó en preguntarle cómo se encontraba. "Me lo han vendado", les explicó Alma, y añadió: "Me duele porque ha entrado hacia dentro y luego ha salido".