Las aerolíneas denuncian colas en los aeropuertos y el Gobierno niega que exista falta de personal

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha exigido este lunes al Ministerio de Interior que refuerce los controles de pasaportes en todos los aeropuertos españoles para evitar las colas de los últimos días, que el Gobierno niega que se deban a la falta de efectivos policiales. Según ha señalado el presidente de ALA, Javier Gándara, las largas colas afectan especialmente al aeropuerto de Madrid-Barajas, concretamente a las terminales T4 y T1, provocando que en la primera de ellas 1.000 pasajeros perdieran sus vuelos de conexión durante el último fin de semana y, en lo que va de marzo, ya son 4.500.

El problema está afectando a determinadas ventanas horarias, donde no hay suficientes efectivos de policía nacional y eso hace que cuando está llegando una serie de vuelos intercontinentales, principalmente de madrugada, al final, esa espera tan larga que se genera, hace que no puedan coger sus vuelos de conexión a los distintos destinos nacionales a los que van, ha explicado. Por ello, los recursos que se pongan para poder atender a la demanda "tienen que adaptarse en número, pero también en distribución horaria a cómo van y cómo vienen los vuelos", ha precisado.

Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que haya falta de efectivos en el control de pasaportes de Madrid-Barajas, que ha pasado de 360 funcionarios el pasado año a 450 en 2023, y ha afirmado que no ha habido ninguna queja por pérdida de vuelo motivada por colas. "Es todo lo contrario", ha asegurado en declaraciones a los medios en El Vendrell (Tarragona), donde ha destacado a su vez que Interior presta su servicio "adecuadamente" y es la institución que está poniendo "medios personales y reales".

"No ha habido ninguna petición ni queja relativa por la pérdida de vuelo motivada por el control de documentación en el aeropuerto", ha señalado el ministro, que ha apuntado que si ello se ha producido por "otra circunstancia", ya no es responsabilidad de Interior. En este sentido, ha recordado que el pasado año ya se constató que no había falta de personal y que los retrasos en el control de pasaportes eran "casi imperceptibles".

Perjudica la recuperación del turismo

Las aerolíneas han recordado que, en el caso de España, más del 85% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, por lo que el aeropuerto es "su primera percepción del país, y desde luego, el que ésta sean colas interminables o pérdida de conexiones es lo último que nos hace falta para poder seguir incidiendo en la recuperación", según Gándara.

A las aerolíneas les "parece completamente inaceptable" que esto se esté produciendo a estas alturas, cuando solamente la temporada de verano está empezando y todavía no ha comenzado la Semana Santa. El verano pasado, España fue la gran excepción positiva porque los aeropuertos funcionaron correctamente, con recursos adecuados, y la navegación aérea funcionó correctamente, así como las compañías aéreas, ha apuntado Gándara.

"La única excepción que hubo el verano pasado fueron los controles de pasaportes para los pasajeros de terceros países" y Gándara teme que, si no se ponen los medios, eso se pueda repetir este año, en el que "es probable que se vuelva ya a niveles de tráfico similares a los de antes de la pandemia". Aunque, de momento, el problema está afectando a Barajas, dentro de poco empezará el gran flujo de pasajeros británicos y, entonces, ya no solamente será un posible problema de Madrid, sino también de otros aeropuertos turísticos con mucha cantidad de pasajeros del Reino Unido como los de Canarias, Baleares, Málaga o Alicante, ha advertido la asociación.

Ante la denuncia de la patronal de las aerolíneas, el PP ha registrado varias preguntas escritas en el Congreso para que el Gobierno explique las supuestas colas que se están produciendo en los controles de pasaporte de los aeropuertos españoles, fundamentalmente en el de Madrid-Barajas.El diputado y portavoz de Turismo de los populares en el Congreso, Agustín Almodóbar, ha preguntado, entre otras cuestiones, qué actuaciones se van a llevar a cabo para solucionar un problema que se repite desde "octubre de 2021", las medidas que se van a tomar de cara a Semana Santa y cómo han evolucionado los efectivos destinados en estos aeropuertos desde finales de 2021 hasta ahora.