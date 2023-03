¿Está el cuerpo de Marta aquí? El enclave señalado por Antonio del Castillo que plantea una nueva búsqueda

El 24 de enero de 2009 fue el último día que los padres de Marta del Castillo, de 17 años, la vieron salir de casa. Catorce años después de su desaparición, su familia sigue buscando el cuerpo de la joven y, ahora, han planteado una nueva búsqueda del cadáver en un enclave señalado por su padre, Antonio del Castillo.

El cuerpo de la sevillana nunca llegó a ser localizado, aunque sí se condenó a Miguel Carcaño, que en ese momento tenía 19 años, a 21 años y tres meses de cárcel tras haberse confesado como autor del crimen. Ante el paradero desconocido del cadáver de Marta, su padre, quien nunca ha parado de buscarla, ha publicado una foto en redes sociales del lugar donde podría encontrarse su hija, apoyándose en una declaración de Miguel Carcaño.

"Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque si, muchos indicios", acompaña a la imagen. Así, expone su decepción después de que, según él, la Policía no haya cumplido con su palabra de investigar en los alrededores de un pozo abandonado.

Aunque la ubicación concreta de la zona no ha sido desvelada en la publicación, del Castillo asegura que su hija pudo haber sido arrojada ahí teniendo en cuenta unas palabras de Miguel Carcaño. "Había algo circular de hormigón en la zanja", ha compartido Antonio parafraseando una declaración del autor confeso, asegurando que es "algo que nunca había dicho antes".

Por su parte, la Policía Nacional ha especificado que el lugar al que ha hecho referencia el padre de la víctima "se encuentra situado en una propiedad privada y se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación".

Si bien los agentes indican que el cultivo "ya ha sido recolectado", ahora esperan "obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad" de que las labores de rastreo arrojen un resultado "positivo".

"En cuanto se concreten estas gestiones, se procederá a dar cuenta a la Autorizad Judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda", manifiesta la Policía Nacional.

No obstante, ya son cientos los usuarios que, a través de redes sociales, han mandado muestras de apoyo y se han ofrecido a colaborar y ayudar a Antonio del Castillo a buscar los restos de su hija en la zona. "Si necesita usted mano de obra para ayudarle solo tiene que decir sitio y hora, somos muchos, sevillanos, andaluces y españoles que daríamos lo que fuera porque por fin descansen usted y su familia", comenta uno. "Poned un número de cuenta y ayudamos en lo que podamos para pagar grúas, excavadoras, detectives, lo que haga falta", añade otro.

Archivada la causa abierta para buscar el cuerpo



La Justicia archivó el año pasado la causa abierta desde 2009 correspondiente a la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo al considerar que el plazo para la investigación ya había caducado. En su momento, Antonio calificó de "vergüenza" el cierre de la pieza judicial y declaró que todo era "consecuencia de una mala investigación policial y una mala instrucción".

Del mismo modo, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla desestimaba el recurso de apelación de la familia de Marta del Castillo contra la decisión del juez de Instrucción número cuatro que autorizaba a un perito a acceder y extraer los "datos telefónicos crudos" de los móviles de Miguel Carcaño y Marta, pero no los del resto de los implicados en el caso, como el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; su novia María García Mendaro, el amigo de Carcaño Samuel Benítez o el joven Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco'.

Los tres primeros fueron absueltos tras el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por este crimen, mientras en el caso del Cuco, fue condenado por un Juzgado de Menores por encubrir el asesinato perpetrado por Carcaño. Ya en 2022, el Juzgado de lo Penal número siete le condenaba junto a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio, en sus comparecencias como testigos en el citado juicio celebrado en 2011 contra los adultos.

El recurso de apelación de los padres de la víctima fue desestimado "al ser de aplicación la nueva doctrina del Tribunal Supremo (...), que considera precluido el plazo de investigación sin que previamente se hubiera acordado su prórroga, al no haber sido interesado por las acusaciones dicho pronunciamiento, efecto que debe apreciarse en las presentes diligencias, que se iniciaron en fecha de 9 de noviembre de 2009" como "pieza separada para continuar las gestiones de búsqueda y localización del cuerpo" de la víctima, "sin que posteriormente se haya dictado resolución de prórroga del plazo de instrucción".

Decisiones previas

La Sección Tercera defendía en ese sentido la firmeza de la sentencia del Tribunal Supremo, tras ser recurrida en casación la sentencia de la Sección Séptima de la primera instancia sobre la pieza principal iniciada respecto a este crimen; así como el segundo archivo de las actuaciones contra Francisco Javier Delgado, hermano de Carcaño, a cuenta de las acusaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero culpable.

Citando una minuciosa jurisprudencia, la Sección Tercera de la Audiencia declaraba "concluida la fase de instrucción dado el tiempo de duración de la investigación", en concreto "12 años, once meses y 17 días", lo que "impide igualmente tener en cuenta las actuaciones acordadas una vez terminado el plazo de instrucción, conforme a la doctrina jurisprudencial, sin que resulte actuación delictiva alguna ajena a la que fue objeto de enjuiciamiento en la pieza matriz o principal", saldada con la condena de Miguel Carcaño.

El tribunal desestimaba así el recurso de apelación de la familia de la víctima y confirmaba la denegación de "la práctica de nuevas diligencias de prueba", en este auto contra el que no cabía "recurso ordinario alguno".

Sin embargo, recientemente la Fiscalía formalizaba un escrito asegurando que la pieza de búsqueda del cadáver "siempre permanecerá abierta hasta que aparezca el cuerpo, sin límite temporal alguno", tras lo cual solicitaba a la autoridad judicial que especificase dicho extremo en su siguiente resolución.