Avalancha de voluntarios para cavar en el lugar donde el padre de Marta del Castillo quiere buscar ahora el cuerpo de su hija

"Hace más de 6 meses, me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción a día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque si, muchos indicios". Con ese tuit Antonio del Castillo lanzó casi sin saberlo un llamamiento para buscar de nuevo, en otra zona, el cuerpo de su hija, Marta del Castillo. Así, cientos de personas se han ofrecido ya a colaborar en la tarea.

Del Castillo en su publicación añade una foto de la zona, pero no especifica su ubicación. Eso sí, ha recibido rápidamente muchísimas respuestas y muestras de apoyo. El padre de Marta se siente desamparado por los investigadores y se apoya en una declaración de Miguel Carcaño para poner ahora el foco en ese lugar. "Había algo circular de hormigón en la zanja", expresó.

Este año se han cumplido ya 14 desde la desaparición de Marta. En todo este tiempo, su familia no ha dejado de buscarla y de luchar contra viento y marea contra lo que siempre han considerado una "mala investigación y una mala instrucción". Pero lo que han conseguido hasta ahora sus padres, el propio Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y su abuelo, José Antonio Casanueva, ha sido un revés judicial tras otro que los está "matando en vida".

Así lo afirmó hace unos meses el abuelo de Marta en una comparecencia ante los medios, y este mismo martes lo ha reiterado en los actos organizados con motivo del aniversario del crimen. La familia, ha dicho, lleva "14 años sufriendo, 14 años de martirio" y padeciendo "noches y noches en vela", tras lo cual ha apelado "a los asesinos" de su nieta para que "digan dónde está su cuerpo y poder cerrar este capítulo" que, como ha insistido, está "matando en vida a toda la familia" de Marta.