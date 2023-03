Pablo Motos se 'pasa de la raya' hablando de la soledad en honor a Laura Pausini

Aprovechando la visita de Laura Pausini este miércoles en El Hormiguero (donde presentó su nuevo single, Un buen inicio, que verá la luz el 10 de marzo), Pablo Motos quiso dedicarle su sección Pasarse de la raya a la italiana.

El presentador homenajeó la canción La soledad, publicada por la cantante hace 30 años y que fue uno de sus primeros éxitos, para hablar de tema que aborda la letra.

"Estamos rodeados de gente, pero la soledad está por todas partes. Porque no solo se trata de la ausencia de compañía. Hay tantas soledades que somos incapaces de definirlas", señalo el valenciano.

Y explicó que "está la soledad del amor no correspondido, la de los que duermen juntos y están soñando con otras personas, la del adolescente que se siente un raro que no pega en este mundo...".

"O la del niño al que acosan en la escuela, la del enfermo que espera un diagnóstico que le puede cambiar la vida, la soledad del tímido, la de los ancianos cuando se muere su pareja", añadió.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de Antena 3 afirmó que "todos estamos solos y, si no lo estamos, nos sentimos solos rodeados de compañeros que no nos entienden o con los que no tenemos nada en común".

"Solos en medio de la gente que nos aplasta en el autobús o en el metro, solos alrededor de la gente que camina deprisa a nuestro lado... la soledad está detrás de todo", aseguró.

Porque "la soledad está detrás del éxito, del fracaso, de la fama, del dinero y de la ruina. También hay una soledad buena que es la que nos permite conocernos a nosotros mismos y buscarle sentido a lo que hacemos".

"Pero no hablo de ese tipo de soledad este miércoles, hablo de la soledad que tienes cuando la vida y las personas no te hacen caso. Si te sucede eso, no es posible el amor, la amistad, la diversión o la fiesta", comentó.

El valenciano le hizo una petición a sus espectadores: "Aunque solo sea por eso, cuando os crucéis con alguien, sed amables, porque esa persona está librando una gran batalla contra su particular soledad".