Laura Pausini sorprende a Pablo Motos en 'El Hormiguero' con todos los idiomas que domina

Laura Pausini visitó este miércoles El Hormiguero para presentar su nuevo single, Un buen inicio, que verá la luz el 10 de marzo. La italiana también comentó con Pablo Motos la celebración de sus treinta años en la música (y de su victoria en el Festival de San Remo) en la que Pausini dio tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en veinticuatro horas.

"Prefiero que la gente que me sigue sepa que sigo siendo una loca, que sigo siendo llena de amor y las locuras las hago por las personas que me aman", afirmó la artista.

La invitada explicó que para conseguir ese reto "tuve una foniatra, una nutricionista y un entrenador para hacer tres conciertos en dos continentes y entre naciones diferentes".

Pausini sorprendió a Motos con la variedad de idiomas que domina: "En Nueva York canté en varios, pero domino el italiano, el español, el portugués, el inglés y el francés".

Así han sido los 3 conciertos en 24 horas de @LauraPausini en celebración de sus 30 años en la música #PausiniEH pic.twitter.com/UauocQfdH1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2023

"¿Sabes hablar portugués?", exclamó el presentador. Entonces, la artista cantó el mismo tema en ese idioma, español e italiano, dejando sin palabras al conductor del programa de Antena 3.

"He aprendido viajando porque no tenía tiempo para dar clases. Durante los vuelos leo prensa del país al que voy porque, aparte de hablar esos idiomas, sé escribirlos, aunque el francés es el que me parece más difícil", señaló la invitada.

También comentó que "a veces me sorprendo en casa pensando en español. Es que ahora me estoy estudiando el diccionario de sinónimos y antónimos".