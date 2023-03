Un yate, dos buzos, explosivos... Así habría sido el sabotaje al Nord Stream de un grupo proucraniano según medios alemanes

Una investigación conjunta de varios medios alemanes afirmó este martes que las pesquisas realizadas de las autoridades alemanas sobre el sabotaje de los gaseoductos Nord Stream han hallado huellas que conducen a Ucrania, completando las informaciones publicadas también este martes por el diario The New York Times según una investigación de la Inteligencia estadounidense.

Los investigadores alemanes han logrado reconstruir cómo se realizó la voladura y han identificado una embarcación supuestamente empleada en la operación, alquilada por una empresa con sede en Polonia propiedad de dos ciudadanos ucranianos, de acuerdo con dichos medios, que incluyen la cadena pública ARD.

Según esta versión, la colocación de los explosivos fue realizada por un equipo de seis personas, compuesto por un capitán, dos buzos, dos asistentes de buceo y una doctora, cuyas nacionalidades no han sido esclarecidas, pues usaron pasaportes falsos para alquilar la embarcación.

Siempre según estas fuentes, este equipo se hizo a la mar el 6 de septiembre desde el puerto alemán de Rostock (norte) y la embarcación pudo ser localizada al día siguiente en la península de Darss (al noreste) y más adelante en la isla danesa de Christianso.

En una de las mesas del yate, que fue devuelto a la empresa propietaria sin ser limpiado, los investigadores habrían encontrado huellas de explosivos.

Según fuentes de los servicios de seguridad de varios países europeos consultadas por dichos medios alemanes, poco después del atentado, en septiembre, un servicio secreto occidental ya informó a países aliados de que el responsable de la destrucción era "un comando ucraniano".

Más tarde aparecieron otros indicios en este sentido, aunque por el momento no hay pruebas sobre la autoría intelectual o sobre quién ordenó la destrucción de los gaseoductos, señaló la investigación de ARD.

Es por ello que en los círculos de los servicios de seguridad internacionales no se excluye que se pueda tratar de una "operación de falsa bandera", es decir, que el perpetrador haya creado de forma deliberada pistas que apunten hacia Ucrania como culpable.

Por su parte, el diario The New York Times citó a fuentes de la inteligencia estadounidense que afirman que hay pruebas que apuntan a un grupo proucraniano, aunque al mismo tiempo subrayan que no hay indicios de que el Gobierno de Kiev estuviese al corriente o aprobase la operación.

Los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 no transportaban gas cuando fueron volados, ya que Rusia había interrumpido el flujo de gas a través del primero a lo largo del verano, oficialmente por problemas técnicos, mientras que el segundo nunca había llegado a entrar en funcionamiento.

Los países ribereños del Báltico han afirmado todos que se trató de un sabotaje deliberado, pero de momento no se ha producido ninguna declaración oficial sobre los resultados de las investigaciones.

Rusia pide investigar y Ucrania niega estar implicada

Tras hacerse publicas estas informaciones, Rusia dijo este martes que buscará que a lo largo de este mes el Consejo de Seguridad de la ONU vote una propuesta para poner en marcha una investigación internacional sobre el sabotaje. La delegación rusa había hecho circular previamente un borrador de resolución con ese fin y hoy reaccionó a la publicación en The New York Times.

"Esto demuestra que hacemos lo correcto al presionar por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar una investigación internacional sobre el sabotaje de Nord Stream liderada por el secretario general de la ONU", dijo a través de Twitter el embajador adjunto ruso, Dmitry Polyanskiy.

Mientras tanto, Ucrania ha negado este miércoles tener ninguna relación con los actos de sabotaje. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, negó además que Kiev tuviera información sobre los "grupos proucranianos" a los que se ha responsabilizado de esos atentados.

"Aunque disfruto coleccionando divertidas teorías de la conspiración sobre el gobierno de Ucrania, tengo que decir: Ucrania no tiene nada que ver con el percance del Mar Báltico y no tiene información sobre 'grupos de sabotaje pro-ucranianos'", dijo el asesor de Zelenski.